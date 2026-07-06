Софья Эрнст рассказала, какой образ она выбрала бы на свадьбу

06 июля 2026, 14:11

Софья Эрнст назвала кокошник идеальным головным убором для свадьбы

Софья Эрнст (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российская актриса и режиссер Софья Эрнст в преддверии III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» рассказала, какой свадебный образ она выбрала бы сейчас. В беседе с Леди Mail она поговорила о русских традициях и личных предпочтениях.





По словам артистки, если бы она сейчас выходила замуж, то остановилась бы на кокошнике. Эрнст пояснила, что считает их очень красивой традицией, и ей хотелось бы, чтобы они вновь стали модными. Она отметила, что на свой день рождения уже надевала подобный головной убор и «чувствовала себя роскошно».

«Русский свадебный образ — всегда богатый. В нем — обилие ручной работы в костюме, наряде невесты, вышивка, жемчуг. Все это готовилось годами. Иногда головной убор брали в аренду, потому что старинный кокошник был произведением ювелирного искусства», — поделилась актриса.