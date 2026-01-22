«Худосочный подросток»: Полину Гагарину снова обсуждают в Сети из-за худобы

22 января 2026, 15:23

Полину Гагарину атакуют хейтеры и диагностируют анорексию

Полина Гагарина (Фото: Instagram* / @gagara1987)

Певица Полина Гагарина рассказала в соцсетях, что улетела с детьми на Мальдивы, чтобы отдохнуть на пляже, как это делают многие её коллеги.