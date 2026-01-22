«Худосочный подросток»: Полину Гагарину снова обсуждают в Сети из-за худобы

Достижения.рф

Полину Гагарину атакуют хейтеры и диагностируют анорексию
Полина Гагарина (Фото: Instagram* / @gagara1987)

Певица Полина Гагарина рассказала в соцсетях, что улетела с детьми на Мальдивы, чтобы отдохнуть на пляже, как это делают многие её коллеги.



В поездке не обошлось без фотографий в купальниках, но вместо похвалы артистка получила критику и даже диагноз — анорексия.

В комментариях под публикацией развернулась настоящая «экспертная дискуссия»: одни предположили, что Гагарина увлеклась фотошопом, другие считают, что она намеренно истощает себя ради красоты. Версии о быстром метаболизме, хорошей генетике (у певицы двое детей) и занятиях спортом пока не рассматриваются.

Софья Метелева

