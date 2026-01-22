«Жадная жаба»: Никита Джигурда резко высказался о Ларисе Долиной
Джигурда вспомнил скандал с квартирой и обвинил Долину в жадности
Никита Джигурда снова оказался в центре внимания из-за громких заявлений. На показе фильма о Владимире Высоцком актёр эмоционально прокомментировал ситуацию вокруг Ларисы Долиной и скандала с квартирой, которую певица, по его словам, долго не отдавала покупательнице. Об этом сообщает «Пятый канал».
Джигурда заявил, что Долина якобы давно «продала душу» и выступает «на стороне зла», причислив её к большинству представителей шоу-бизнеса. В выражениях он не стеснялся.
«Жадная жаба, которая пластическими операциями форму себе создала!» — заявил актёр.Также Никита добавил, что, по его мнению, песня «Погода в доме» отражает лишь личный комфорт артистки, а не заботу о других людях, подытожив свою речь фразой: «Бабло победило добро».