Художник заработал на продаже мусора со свадьбы Тейлор Свифт $32 тысячи

15 июля 2026, 06:11

Художник Джиньяк продал мусор со свадьбы Тейлор Свифт за $32 тысячи

Фото: istockphoto/donvictorio

Художник Джастин Джиньяк из Квинса создал серию арт‑объектов из мусора, который собрал неподалёку от Madison Square Garden в день свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Об этом сообщает CBS News.