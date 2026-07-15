Художник заработал на продаже мусора со свадьбы Тейлор Свифт $32 тысячи
Художник Джастин Джиньяк из Квинса создал серию арт‑объектов из мусора, который собрал неподалёку от Madison Square Garden в день свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Об этом сообщает CBS News.
В линейку вошли небольшие пластиковые кубы с отходами — Pocket Garbage: их продавали по 25 долларов, и весь тираж раскупили за сутки. Более крупные экспозиции с обычным мусором стоили 100 долларов. В общей сложности Джиньяк заработал на продаже арт‑объектов $32 тысячи.
При этом автор подчёркивает, что не позиционирует свои работы как прямые «свидетельства» торжества. По словам художника, ценность предметов определяется местом и датой сбора. Именно эти детали превращают обычный мусор в необычный сувенир, способный стать поводом для беседы, считает он.
Создание «мусорных кубов» — не спонтанная затея, а часть многолетней творческой практики Джиньяка: мужчина занимается этим уже 25 лет. Для него такой подход — способ разглядеть красоту и радость в вещах, которые люди обычно не замечают и выбрасывают.
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