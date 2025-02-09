Резко помолодевшая Татьяна Овсиенко раскрыла, делала ли пластику лица

Татьяна Овсиенко (фото: РИА Новости/Нина Зотина)
В 1990-х Татьяна Овсиенко была на пике популярности. Сейчас певица вернулась на экраны и вновь заставила заговорить о себе.
Фанаты отметили, что 58-летняя исполнительница заметно похорошела. Некоторые заподозрили, что она обратилась к пластическим хирургам и решилась изменить лицо по примеру иностранных исполнителей.
Однако певица утверждает, что не пользовалась услугами хирургов, а все ей изменения во внешности – заслуга стилистов и визажистов. Они с помощью макияжа, причёски и одежды смогли омолодить её на десятки лет. Овсиенко подчеркнула, что ложиться под нож врача для неё слишком страшно.
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Однако певица утверждает, что не пользовалась услугами хирургов, а все ей изменения во внешности – заслуга стилистов и визажистов. Они с помощью макияжа, причёски и одежды смогли омолодить её на десятки лет. Овсиенко подчеркнула, что ложиться под нож врача для неё слишком страшно.
«Я страдала, конечно, не скрою. Кто-то думает пластику пойти сделать, кто-то ещё что. Я такая трусиха в этом плане. Думаю, что буду стареть естественно. Какая есть, такая есть, всё моё», – заявила Татьяна.Также поклонники обратили внимание на стройную фигуру певицы. И здесь хирурги, впрочем как и спорт, не при чём. Звезда соблюдает диету – она ограничила потребление жирной и вредной еды.
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Анастасия Чинкова