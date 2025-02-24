Побои от мужа, онкология и успешная карьера: жизнь секс-символа 90-х Ирины Салтыковой

Ирина Салтыкова (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)
Ирина Салтыкова интересна не только своим творчеством, но и романами, а также постоянными ссорами с бывшим мужем. Она была девушкой без музыкального образования, которая попала в «Мираж», а затем смогла добиться больших успехов.
Подробности о карьере, личной жизни и единственной дочери Ирины Салтыковой — в материале «Радио 1».
Ирина Салтыкова (Сапронова) родилась 5 мая 1966 года в городе Северо-Задонске Тульской области (сейчас это микрорайон города Донского). Ее отец работал машинистом на железной дороге, а мама подрабатывала воспитательницей в детском саду. В семье также был старший брат Владислав — это сын матери от первого брака.
С юных лет Ирина подавала большие надежды в спорте. Родители отдали ее в художественную гимнастику. В результате уже в 12 лет она считалась кандидатом в мастера спорта, но занятия вскоре забросила. Чтобы не растерять форму, девочка начала заниматься волейболом.
После окончания девятого класса девушка решила отправиться в строительный техникум. В 1985 году выпустилась, получив специальность секретаря-машинистки. Её хотели распределить на Север, но будущая звезда отказалась и отправилась в Москву, где стала студенткой заочного отделения в Московском инженерно-строительном институте.
Ирина не планировала становиться певицей или артисткой, если бы не знакомство с будущим супругом Виктором в 1986 году. На тот момент он уже был звездой, выступал в группе «Форум», а затем начал сольную карьеру. Влюбленные поженились в 1987 году, а еще через год Салтыкову взяли в группу «Мираж».
Ирина выступала с группой только 6 месяцев. На тот момент она уже была мамой, и её дочь Алиса серьезно заболела, поэтому она приняла решение покинуть «Мираж». Когда начались 90-е певица решила пойти в бизнес. В 1993 году она стала совладелицей торговых павильонов на Кутузовском проспекте.
Бизнес продолжался целый год и был бы востребованным, если бы не семейные проблемы. Ирина и Виктор стали все чаще ссориться, они обвиняли друг друга в изменах и в итоге решили развестись.
Оставшись с маленьким ребенком на руках, Ирина начала искать возможности для заработка. В результате она решила вернуться на сцену. 1 февраля 1995 года Салтыкова записала композицию «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова и слова Аркадия Славоросова. Песня стала настоящим прорывом в её творчестве. Успех Салтыкова закрепила выпуском альбома «Серые глаза», после чего вышел клип. Уже год через год она получила «Золотой граммофон».
Второй альбом вышел в 1996-м и назывался уже «Голубые глазки». Им снова занимался Олег Молчанов, а композиторами стали Игорь Жирнов и Александр Назаров. В то время как карьера Салтыковой успешно развивалась, её бывшего мужа, наоборот, все забыли.
В 1998-м Ирина выпустила альбом «Алиса», который посвятила дочери. В её копилке также было ещё три альбома, но они уже не имели былого успеха. Лишь в 2021 году дуэт с Михаилом Гребенщиковым «Хочу куда-нибудь свалить» снова принес исполнительнице успех.
Долгое время о секс-символе 90-х не было ничего слышно, но в 2022-м она вернулась в третий сезон проекта «Суперстар!». Тогда она выступала вместе с Катей Лель, Роксаной Бабаян, Жаном Милимеровым и другими.
Сегодня Ирина Салтыкова чаще всего выступает на корпоративных мероприятиях. По слухам, её 40-минутное выступление стоит около 2 млн рублей.
Ирина Салтыкова в конце 90-х была настоящим секс-символом, и она закрепила свой статус, дебютировав на экранах. Она снялась в фильме Алексея Балабанова «Брат-2». Артистка играла саму себя.
На протяжении последних десяти лет Салтыкова регулярно участвует в концерте «Брат-2», на котором выступают музыканты, записавшие саундтрек к фильму.
Так как Ирина Салтыкова до сих пор входит в списки самых сексуальных женщин страны, ей приписывали романы со многими мужчинами. По ее словам, у нее было несколько длительных серьезных отношений, не считая брака.
Певица сообщала о двух возлюбленных, с которыми долгое время встречалась. По слухам, одним из них был женатый политик. Несмотря на шестилетние отношения, он не собирался уходить из семьи. Второй оказался наркоманом и представителем криминального мира. В итоге они разошлись.
Ходили слухи и про отношения Салтыковой с хоккеистом Павлом Буре, однако их звезда не комментировала. Недавно она призналась, что регулярно получает знаки внимания от разных мужчин, в том числе и значительно младше неё. Сегодня отношения звезде не интересны.
Союз с Виктором Салтыковым не был для певицы столь счастливым, как хотелось бы. Ирина рассказывала, что тогдашний муж не только по-хамски вёл себя с ней и изменял, но и поднимал на неё руку. Исполнительница утверждала, что могла бы родить ещё двух детей, но её заставили сделать аборты.
После развода пары в 1994-м Виктор признавался, что не общался с дочерью Алисой. У него появилась другая семья и другая дочь, а наследница от первого брака осталась с мамой.
В 2018 году Алиса приехала в Россию, где начала строить музыкальную карьеру. Она выпустила несколько хитов. Даже записала кавер на «Серые глаза», однако всеобщую популярность пока не обрела. Через четыре года девушка уехала за границу, где сейчас продолжает заниматься своей творческой карьерой.
Артистка продолжает заниматься творчеством. Летом 2023 года она появилась в программе «Суперстар! Возвращение». На проекте певица исполнила песню «Белая ночь», которую раньше пел ее бывший муж Виктор Салтыков. Лера Кудрявцева и Стас Пьеха обрушились на артистку с критикой за выбор песни. В ответ Салтыкова обвинила жюри шоу в непрофессионализме.
Также Ирина рассказывала, что после развода с мужем у неё нашли рак. Так как врачи выявили его на ранней стадии, то всё удалось быстро купировать. Теперь она регулярно проверяется и следит за здоровьем.
Читайте также:
Неравный брак, послеродовая депрессия и отказ от соцсетей: как сейчас живет Надежда Михалкова
45 лет терпела измены мужа, который запрещал ей сниматься в кино: личное горе Нины Меньшиковой
Дава сравнил беременную Краймбрери с Винни-Пухом
*Запрещен в РФ
Биография
Ирина Салтыкова (Сапронова) родилась 5 мая 1966 года в городе Северо-Задонске Тульской области (сейчас это микрорайон города Донского). Ее отец работал машинистом на железной дороге, а мама подрабатывала воспитательницей в детском саду. В семье также был старший брат Владислав — это сын матери от первого брака.
С юных лет Ирина подавала большие надежды в спорте. Родители отдали ее в художественную гимнастику. В результате уже в 12 лет она считалась кандидатом в мастера спорта, но занятия вскоре забросила. Чтобы не растерять форму, девочка начала заниматься волейболом.
«Очень рано моего папу парализовало, он стал инвалидом второй группы, то есть лишился работы, была только пенсия. Жить стало сложнее. Я окончила строительный техникум, потом институт. По специальности работать не пошла, устроилась секретарём-машинисткой. Хотя я вообще математик, мне точные науки легко давались», — вспоминала Ирина.
После окончания девятого класса девушка решила отправиться в строительный техникум. В 1985 году выпустилась, получив специальность секретаря-машинистки. Её хотели распределить на Север, но будущая звезда отказалась и отправилась в Москву, где стала студенткой заочного отделения в Московском инженерно-строительном институте.
Карьера Ирины Салтыковой
Ирина не планировала становиться певицей или артисткой, если бы не знакомство с будущим супругом Виктором в 1986 году. На тот момент он уже был звездой, выступал в группе «Форум», а затем начал сольную карьеру. Влюбленные поженились в 1987 году, а еще через год Салтыкову взяли в группу «Мираж».
«Ира попала к нам в группу в конце 1988 года, после того как ушла Ветлицкая. В то время группа «Мираж» была востребована, и мы в срочном порядке начали искать замену. Рассматривали кандидатуру Овсиенко, которая ездила с нами как костюмер. С Ирой мы познакомились на дискотеке в клубе. Витя Салтыков, которого знала вся страна, представил её как свою жену. Худенькая, симпатичная, эффектная. Как раз такую девушку мы искали. После репетиции с «Миражом» стало понятно, что Ира сможет выступать», — рассказывал гитарист и автор песен «Миража» Алексей Горбашов.
Ирина выступала с группой только 6 месяцев. На тот момент она уже была мамой, и её дочь Алиса серьезно заболела, поэтому она приняла решение покинуть «Мираж». Когда начались 90-е певица решила пойти в бизнес. В 1993 году она стала совладелицей торговых павильонов на Кутузовском проспекте.
«Это такой каторжный труд! Утром проснулась — едешь на рынок покупать товар. Всё сама, ведь если всем платить, то ничего и не заработаешь. У меня тогда был заработок порядка 3000 долларов в месяц. Этого вполне хватало на жизнь», — говорила Салтыкова.
Бизнес продолжался целый год и был бы востребованным, если бы не семейные проблемы. Ирина и Виктор стали все чаще ссориться, они обвиняли друг друга в изменах и в итоге решили развестись.
«Когда я выгнала Салтыкова из дома (случилось это 15 октября 1994 года), он на следующий день (16 октября), чтобы насолить мне, сказал танцорам: "Забирайте из палаток всё, что можете унести". И даже машину свою дал. Не весь товар, конечно, но кое-что они забрали: алкоголь в основном. Я подъезжаю вечером на Кутузовский, смотрю — машина его стоит у палаток. Спрашиваю у ребят: "Что происходит?". Они мне отвечают: "А мы больше здесь не работаем". В этот же день я поняла, что, если оставлю на ночь торговые точки без присмотра, остатки товара разворуют. Поэтому в тот же вечер продала всё за три копейки. Вот так и закончился у меня этот бизнес. И слава Богу! Правда, я осталась без денег, без работы и без мужа», — делилась певица.
Начало сольной карьеры
Оставшись с маленьким ребенком на руках, Ирина начала искать возможности для заработка. В результате она решила вернуться на сцену. 1 февраля 1995 года Салтыкова записала композицию «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова и слова Аркадия Славоросова. Песня стала настоящим прорывом в её творчестве. Успех Салтыкова закрепила выпуском альбома «Серые глаза», после чего вышел клип. Уже год через год она получила «Золотой граммофон».
Второй альбом вышел в 1996-м и назывался уже «Голубые глазки». Им снова занимался Олег Молчанов, а композиторами стали Игорь Жирнов и Александр Назаров. В то время как карьера Салтыковой успешно развивалась, её бывшего мужа, наоборот, все забыли.
Ирина Салтыкова (Фото: кадр из клипа «Голубые глазки»)
В 1998-м Ирина выпустила альбом «Алиса», который посвятила дочери. В её копилке также было ещё три альбома, но они уже не имели былого успеха. Лишь в 2021 году дуэт с Михаилом Гребенщиковым «Хочу куда-нибудь свалить» снова принес исполнительнице успех.
Долгое время о секс-символе 90-х не было ничего слышно, но в 2022-м она вернулась в третий сезон проекта «Суперстар!». Тогда она выступала вместе с Катей Лель, Роксаной Бабаян, Жаном Милимеровым и другими.
«Мне кажется, главная цель каждого уже состоявшегося артиста — ещё раз появиться на центральном канале, на достойной сцене, в хороших постановках и при правильном свете. К тому же на этом проекте мы можем спеть то, что раньше никогда не исполняли, — чужие песни, например. Ну, а для поклонников это отличная возможность меня увидеть», — отметила Салтыкова.
Сегодня Ирина Салтыкова чаще всего выступает на корпоративных мероприятиях. По слухам, её 40-минутное выступление стоит около 2 млн рублей.
Не только музыка, но и кино и «Брат-2»
Ирина Салтыкова в конце 90-х была настоящим секс-символом, и она закрепила свой статус, дебютировав на экранах. Она снялась в фильме Алексея Балабанова «Брат-2». Артистка играла саму себя.
Ирина Салтыкова (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)
«Все были настолько милые какие-то, хорошие. Я больше такого, кстати, не видела. В шоу-бизнесе всё не так», — откровенничала Ирина.
На протяжении последних десяти лет Салтыкова регулярно участвует в концерте «Брат-2», на котором выступают музыканты, записавшие саундтрек к фильму.
Личная жизнь Ирины Салтыковой
Так как Ирина Салтыкова до сих пор входит в списки самых сексуальных женщин страны, ей приписывали романы со многими мужчинами. По ее словам, у нее было несколько длительных серьезных отношений, не считая брака.
Певица сообщала о двух возлюбленных, с которыми долгое время встречалась. По слухам, одним из них был женатый политик. Несмотря на шестилетние отношения, он не собирался уходить из семьи. Второй оказался наркоманом и представителем криминального мира. В итоге они разошлись.
Ходили слухи и про отношения Салтыковой с хоккеистом Павлом Буре, однако их звезда не комментировала. Недавно она призналась, что регулярно получает знаки внимания от разных мужчин, в том числе и значительно младше неё. Сегодня отношения звезде не интересны.
Союз с Виктором Салтыковым не был для певицы столь счастливым, как хотелось бы. Ирина рассказывала, что тогдашний муж не только по-хамски вёл себя с ней и изменял, но и поднимал на неё руку. Исполнительница утверждала, что могла бы родить ещё двух детей, но её заставили сделать аборты.
После развода пары в 1994-м Виктор признавался, что не общался с дочерью Алисой. У него появилась другая семья и другая дочь, а наследница от первого брака осталась с мамой.
Чем занимается дочь Ирины Салтыковой
«Дочь окончила университет в Лондоне (Queen Mary University of London) по специальности «драматургия» и ещё один — вокальный. Осталась в Британии жить. Гениально пишет стихи и прозу, в основном на английском языке, и прекрасно поёт. Это я объективно говорю, не как мать», — рассказала Ирина в одном из интервью 2017 года.
Ирина Салтыкова (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)
В 2018 году Алиса приехала в Россию, где начала строить музыкальную карьеру. Она выпустила несколько хитов. Даже записала кавер на «Серые глаза», однако всеобщую популярность пока не обрела. Через четыре года девушка уехала за границу, где сейчас продолжает заниматься своей творческой карьерой.
Ирина Салтыкова сегодня
Артистка продолжает заниматься творчеством. Летом 2023 года она появилась в программе «Суперстар! Возвращение». На проекте певица исполнила песню «Белая ночь», которую раньше пел ее бывший муж Виктор Салтыков. Лера Кудрявцева и Стас Пьеха обрушились на артистку с критикой за выбор песни. В ответ Салтыкова обвинила жюри шоу в непрофессионализме.
Также Ирина рассказывала, что после развода с мужем у неё нашли рак. Так как врачи выявили его на ранней стадии, то всё удалось быстро купировать. Теперь она регулярно проверяется и следит за здоровьем.
Читайте также:
Неравный брак, послеродовая депрессия и отказ от соцсетей: как сейчас живет Надежда Михалкова
45 лет терпела измены мужа, который запрещал ей сниматься в кино: личное горе Нины Меньшиковой
Дава сравнил беременную Краймбрери с Винни-Пухом
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова