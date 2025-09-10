«Хватит бухать!»: Кудрявцева устроила скандал с Гордон прямо на презентации их группы «ЗаVисть»

10 сентября 2025, 14:05

Гордон пожаловалась Королёвой на не дающую ей пить алкоголь Кудрявцеву

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Телеведущая Лера Кудрявцева и звездный юрист Катя Гордон официально презентовали свою музыкальную группу «ЗаVисть», устроив яркое и скандальное шоу, которое вряд ли кто-то скоро забудет.