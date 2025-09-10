«Хватит бухать!»: Кудрявцева устроила скандал с Гордон прямо на презентации их группы «ЗаVисть»
Телеведущая Лера Кудрявцева и звездный юрист Катя Гордон официально презентовали свою музыкальную группу «ЗаVисть», устроив яркое и скандальное шоу, которое вряд ли кто-то скоро забудет.
Как пишет URA.RU, новый женский дуэт с первых минут показал, что будет играть по своим правилам. Выступление сопровождалось не только танцевальными песнями, но и неожиданными репликами, в которых юмор, драма и настоящая химия между участницами смешались в дерзкий коктейль.
В разгар вечера Гордон неожиданно обратилась к певице Наташе Королевой, заявив, что Кудрявцева не позволяет ей пить алкоголь. В этот момент Лера резко отметила: «Хватит бухать», за что юрист назвала её абьюзером, сопроводив слова поднятием бокала с игристым.
Наташа Королёва, пришедшая на презентацию вместе с мужем Тарзаном, на провокации не поддалась. Певица, подарив артисткам охапку подсолнухов, скромно удалилась, но, как заметили гости, активно подпевала из зала и явно осталась в восторге от жанра, в котором работает «ЗаVисть».
Презентация собрала множество представителей шоу-бизнеса и музыкальных продюсеров. Внимание к группе подогревает и фигура их продюсера — Татьяны Тур, ранее успешно работавшей с Полиной Гагариной. Тур выразила уверенность, что у группы большое будущее, и их дерзкий стиль способен перевернуть представления о женской поп-музыке в России.
Главный хит коллектива «Дамы за тридцать хотят влюбиться» зал исполнил вместе с артистками, а на лицах продюсеров читалось искреннее удивление: такого на российской сцене действительно ещё не было.
Сами Лера и Катя не скрывают, что мечтают о коллаборации с Сергеем Шнуровым. Однако он пока не изъявил желания сотрудничать с новым коллективом.
Со сцены Кудрявцева с изрядной долей драматизма призналась, что каждое выступление группы может стать последним, поскольку они с Гордон могут «разругаться в любой момент».
В завершение шоу Гордон обратилась к зрительницам со сцены: «Девоньки, мы можем позволить себе делать всё, что хотим!». И, судя по реакции зала, женщины готовы делать это вместе с «ЗаVистью».
