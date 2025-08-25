Лера Кудрявцева резко высказалась о материнстве и сравнила себя с одной актрисой

25 августа 2025, 21:04

Ведущая Кудрявцева поговорила о материнстве и сравнила себя с Мариной Федункив

Лера Кудрявцева (Telegram/@lerakudryavtseva)

54‑летняя Лера Кудрявцева охотно говорит о детях, особенно о младшей дочери Маше, которой в этом году исполнилось семь. На вопрос о желании родить ещё одного ребёнка звезда отреагировала резко, отметив, что возраст не позволяет и что у неё уже есть двое детей — маленькая Маша и взрослый сын Жан, которому 35 лет.





Журналисты также поинтересовались её отношениями с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Ранее пара попала в эпицентр обсуждений после публичного конфликта: Кудрявцева говорила, что устала бороться с зависимостью супруга, а он оставил резкое сообщение в соцсетях. Сейчас телеведущая заявила, что не собирается комментировать личную жизнь.



