«Накатала кляузу в ментуру»: Катя Гордон раскритиковала Екатерину Мизулину и назвала ее поведение свинством

10 сентября 2025, 13:45

Катя Гордон раскритиковала Екатерину Мизулину и назвала ее поведение свинством

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram/ekaterina_mizulina)

Адвокат Екатерина Гордон раскритиковала главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и назвала ее поведение свинством. К тому же правозащитница дала несколько советов члену Общественной палаты России.





В своей беседе с изданием «Абзац» Гордон посоветовала Мизулиной не писать заявления в полицию, а просто посоветовать или позвонить по какому-либо поводу. В особенности это заявление становится актуальным на фоне скандального концерта Егора Крида в «Лужниках». Напомним, что Мизулина обратилась в прокуратуру с просьбой проверить выступление артиста.



К тому же Гордон обвинила главу Лиги безопасного интернета в высокомерии и посоветовала ей стать ближе к народу. Ее заявления к правоохранителям адвокат назвала гадскими, а такое поведение — свинством.





«Во-первых, ей надо убрать все высокомерие. Во-вторых, пообщаться со специалистами. Нужно не запрещать и не кляузничать, а действительно стараться сделать что-то хорошее. Когда ты действительно хочешь помочь людям, дай им совет до того, как накатала кляузу в ментуру, Катюш. Хочешь добра нам? Посоветуй, позвони, а не пиши гадские заявление в полицию. Это свинство. В Советском Союзе из-за кляуз вообще людей расстреливали», — сказала Гордон.