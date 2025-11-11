Достижения.рф

Ксения Собчак показала подарки на миллионы рублей после дня рождения

Ксения Собчак получила роскошные презенты на день рождения
Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак продемонстрировала роскошные подарки, которые получила после дня рождения, в своём блоге.



Среди презентов оказались вещи люксовых брендов: ожерелье из розового золота Hermes стоимостью два миллиона рублей, золотые запонки Chanel за 200 тысяч, браслет Cartier, бриллиантовые часы Patek Philippe и коллекционный клатч в виде ёжика от Филиппа Киркорова.

На самой вечеринке Собчак также была замечена с украшением стоимостью 16 миллионов рублей, а праздничное торжество посетили многие звёзды российского шоу-бизнеса.

Софья Метелева

