Ксения Собчак показала подарки на миллионы рублей после дня рождения
Ксения Собчак получила роскошные презенты на день рождения
Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак продемонстрировала роскошные подарки, которые получила после дня рождения, в своём блоге.
Среди презентов оказались вещи люксовых брендов: ожерелье из розового золота Hermes стоимостью два миллиона рублей, золотые запонки Chanel за 200 тысяч, браслет Cartier, бриллиантовые часы Patek Philippe и коллекционный клатч в виде ёжика от Филиппа Киркорова.
На самой вечеринке Собчак также была замечена с украшением стоимостью 16 миллионов рублей, а праздничное торжество посетили многие звёзды российского шоу-бизнеса.
Читайте также: