Достижения.рф

«Я в принятии»: Полина Диброва прокомментировала скандальное видео с экс-супругом

Полина Диброва высказалась после публикации откровенного видео с Дмитрием
Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

После появления в Сети пикантного ролика с мужчиной, похожим на Дмитрия Диброва, Полина Диброва впервые высказалась о произошедшем в своём блоге.



Судя по её реакции, случившееся не стало для неё неожиданностью.

«Вы все пишете по поводу вчерашней новости. Каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет, поэтому я в принятии. Мне кажется, там уже обсуждать нечего, уже со всех сторон всё рассмотрели, оставим это», — сказала Полина.
Сам Дмитрий Дибров ситуацию пока никак не прокомментировал и не стал ничего опровергать.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0