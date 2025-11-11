«Я в принятии»: Полина Диброва прокомментировала скандальное видео с экс-супругом

11 ноября 2025, 17:11

Полина Диброва высказалась после публикации откровенного видео с Дмитрием

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

После появления в Сети пикантного ролика с мужчиной, похожим на Дмитрия Диброва, Полина Диброва впервые высказалась о произошедшем в своём блоге.





Судя по её реакции, случившееся не стало для неё неожиданностью.





«Вы все пишете по поводу вчерашней новости. Каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет, поэтому я в принятии. Мне кажется, там уже обсуждать нечего, уже со всех сторон всё рассмотрели, оставим это», — сказала Полина.