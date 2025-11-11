«О, да, конечно!»: Роберт Паттинсон готов вновь сыграть Эдварда Каллена

11 ноября 2025, 17:28

Роберт Паттинсон не исключает возвращения к съёмкам «Сумерек»

Роберт Паттинсон (Фото: Instagram* / @warnerbrosuk)

Актёр Роберт Паттинсон, ставший известным благодаря роли Эдварда Каллена в саге «Сумерки», признался, что не против снова примерить образ вампира спустя 13 лет после выхода последнего фильма.





В интервью Vanity Fair с проверкой на детекторе лжи он утвердительно ответил на вопрос о возможном возвращении к роли.





«О, да, конечно!» — заявил Паттинсон.

«Это было бы здорово. Я люблю отбирать роли у молодых актёров. Хочу снова сыграть 17-летнего», — добавил он, а полиграф подтвердил правдивость его слов.