«О, да, конечно!»: Роберт Паттинсон готов вновь сыграть Эдварда Каллена
Роберт Паттинсон не исключает возвращения к съёмкам «Сумерек»
Актёр Роберт Паттинсон, ставший известным благодаря роли Эдварда Каллена в саге «Сумерки», признался, что не против снова примерить образ вампира спустя 13 лет после выхода последнего фильма.
В интервью Vanity Fair с проверкой на детекторе лжи он утвердительно ответил на вопрос о возможном возвращении к роли.
«О, да, конечно!» — заявил Паттинсон.Когда ведущая Дженнифер Лоуренс попыталась отговорить актёра, он отшутился, но не отказывался от слов.
«Это было бы здорово. Я люблю отбирать роли у молодых актёров. Хочу снова сыграть 17-летнего», — добавил он, а полиграф подтвердил правдивость его слов.На данный момент официального анонса новой экранизации «Сумерек» нет, но автор саги Стефани Майерсообщала, что работает над двумя книгами во вселенной, одна из которых рассказывает историю Эдварда с его точки зрения.