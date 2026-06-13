«Хватит Харламова»: Вадим Галыгин высказался о возвращении в Comedy Club
Вадим Галыгин считает, что в Comedy Club должны сниматься молодые артисты
Шоумен Вадим Галыгин заявил, что в проекте Comedy Club должны сниматься молодые артисты. Так он отреагировал на слухи о своём возможном возвращении в телешоу на канале ТНТ.
В беседе с NEWS.ru артист заявил, что зрители уже насмотрелись на Гарика Харламова в «Камеди».
«В принципе, это молодёжный канал. Молодёжь должна смотреть на молодёжь, а не на меня», — отметил шоумен, опровергая своё возвращение в телепередачу.Галыгин не согласился с критикой юмористического проекта и уточнил, что программа всегда соответствует духу своего времени. Он считает, что нынешний Comedy Club сильно отличается от того, каким проект был на старте 20 лет назад.
«Comedy Club бесполезно ругать. Он соответствовал своему времени. Сейчас то, что происходит там, отражает нынешнее время», — подчеркнул телеведущий.Сейчас Галыгин ведёт проект «Команды» на Первом канале и продюсирует художественные фильмы.