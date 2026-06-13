«Хватит Харламова»: Вадим Галыгин высказался о возвращении в Comedy Club

13 июня 2026, 11:38

Вадим Галыгин считает, что в Comedy Club должны сниматься молодые артисты

Вадим Галыгин (Фото: Instagram* @Vadim Galygin)

Шоумен Вадим Галыгин заявил, что в проекте Comedy Club должны сниматься молодые артисты. Так он отреагировал на слухи о своём возможном возвращении в телешоу на канале ТНТ.





В беседе с NEWS.ru артист заявил, что зрители уже насмотрелись на Гарика Харламова в «Камеди».

«В принципе, это молодёжный канал. Молодёжь должна смотреть на молодёжь, а не на меня», — отметил шоумен, опровергая своё возвращение в телепередачу.

«Comedy Club бесполезно ругать. Он соответствовал своему времени. Сейчас то, что происходит там, отражает нынешнее время», — подчеркнул телеведущий.