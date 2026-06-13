«Девочка во всех смыслах»: Наталья Водянова встретилась с Рудковской в Турции

13 июня 2026, 09:06

Яна Рудковская показала фото с беременной Водяновой на фоне моря в Турции

Наталья Водянова (Фото: Instagram* @natasupernova)

Яна Рудковская опубликовала в личном блоге новые снимки с Натальей Водяновой. 44-летняя топ-модель, которая ждёт шестого ребёнка, прилетела в Турцию из Франции. На кадрах женщины с улыбками позируют на фоне моря.





Для встречи с Рудковской Водянова выбрала чёрное мини-платье свободного покроя со шлейфом. Сама продюсер надела белое платье. На одном из фото рядом с ними стоит генеральный директор фонда «Обнажённые сердца» во Франции Алиса Вольская.

Наталья Водянова и Яна Рудковская (Фото: Instagram* @rudkovskayaofficial) Рудковская публично обратилась к Диме Билану: «Мы тебя ждём». Певец пообещал присоединиться к ним. Пользователи оставили много комментариев под постом.

«Стильные, роскошные и невероятно вдохновляющие!», «Наташа, конечно, удивительная. Шестой раз беременна, и девочка во всех смыслах», «Красотки, девчонки», — написали поклонники.