«Она не угрожает»: Рената Литвинова стала «Смертью с косой» — фото

13 июня 2026, 10:38

Рената Литвинова появилась на обложке журнала Faux в образе «Смерти с косой»

Рената Литвинова (Фото: Telegram @renatalitvinova)

Рената Литвинова стала центральной фигурой нового выпуска французского журнала Faux. Для обложки экспериментального издания артистка выбрала необычный образ — «Смерть с косой». Соответствующие фото актриса опубликовала в своём блоге.





59-летняя Литвинова появилась в фотосессии в объёмном пуховике, перчатках и тёмных очках. Главный аксессуар съёмки — большая деревянная коса с узором, размер которой превысил рост самой артистки. Создатели номера представили образ не как классический символ угрозы, а как философскую метафору.

«Рената Литвинова не представляет неизбежное — она несёт его, почти небрежно, даже с нежностью, как предмет повседневного обихода. Коса не поднята. Она не угрожает. Она просто существует, рассекая городской поток», — говорится в описании съёмки.