«Хватит!»: критик Соседов назвал звёзд, от которых все устали

29 августа 2025, 18:14

Соседов заявил, что от Киркорова, Агутина и Леонтьева уже все устали

Сергей Соседов (фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Многие популярные артисты уже десятилетиями радуют поклонников своим творчеством. Однако далеко не всем их песни и присутствие на сцене импонируют.





Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей признался, что устал от некоторых звёзд, на которых уже невозможно смотреть.





«Мы все знаем их имена: это Басков, Лазарев, Киркоров. Вон, Агутин откуда-то выполз. В общем, эти ребята давно не вписываются в рамки нынешнего шоу-бизнеса, ими насытились. Хватит», – высказался Соседов в присущем ему стиле.