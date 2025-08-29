«Хватит!»: критик Соседов назвал звёзд, от которых все устали
Соседов заявил, что от Киркорова, Агутина и Леонтьева уже все устали
Многие популярные артисты уже десятилетиями радуют поклонников своим творчеством. Однако далеко не всем их песни и присутствие на сцене импонируют.
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей признался, что устал от некоторых звёзд, на которых уже невозможно смотреть.
«Мы все знаем их имена: это Басков, Лазарев, Киркоров. Вон, Агутин откуда-то выполз. В общем, эти ребята давно не вписываются в рамки нынешнего шоу-бизнеса, ими насытились. Хватит», – высказался Соседов в присущем ему стиле.Также изумило критика появление в России Валерия Леонтьева, который уже много лет проживает в США.
По словам Соседова, цель у Леонтьева одна – заработать в России денег и уехать тратить их в Штаты. Однако и его россияне особо не жалуют, заключил критик.