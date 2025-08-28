Стал известен прайс Прохора Шаляпина за одно частное выступление
Российский певец Прохор Шаляпин зарабатывает за одно частное выступление 880 тысяч рублей.
Как сообщает Super.ru, помимо оплаты самого выступления, заказчика обязуют оплатить Шаляпину перелет в бизнес-классе и проживание в пятизвездочном отеле в номере с большой кроватью.
Согласно райдеру, в гримерке Прохора должны быть хлеб, овощная нарезка, фрукты, рыба и мясо. Среди напитков Шаляпин предпочитает воду, энергетики, виски и Coca-Cola Light, которую перестали выпускать еще в 2015 году. Ее же певец требует и к себе в номер.
