Достижения.рф

Стал известен прайс Прохора Шаляпина за одно частное выступление

Певец Прохор Шаляпин зарабатывает 880 тысяч рублей за частное выступление
Прохор Шаляпин (Фото: Telegram/aChaliapin)

Российский певец Прохор Шаляпин зарабатывает за одно частное выступление 880 тысяч рублей.



Как сообщает Super.ru, помимо оплаты самого выступления, заказчика обязуют оплатить Шаляпину перелет в бизнес-классе и проживание в пятизвездочном отеле в номере с большой кроватью.

Согласно райдеру, в гримерке Прохора должны быть хлеб, овощная нарезка, фрукты, рыба и мясо. Среди напитков Шаляпин предпочитает воду, энергетики, виски и Coca-Cola Light, которую перестали выпускать еще в 2015 году. Ее же певец требует и к себе в номер.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0