«Хватит мне красоток»: Дмитрий Дибров объяснил, какое качество ценит в женщинах
Дмитрий Дибров высказался о новой избраннице и ответил на вопрос о свадьбе
Дмитрий Дибров рассказал, какие качества считает главными при выборе спутницы жизни. На премьере сериала «Красота» телеведущий признался, что внешняя привлекательность для него больше не стоит на первом месте. Об этом сообщает Super.
По мнению шоумена, гораздо важнее, чтобы с женщиной было интересно разговаривать.
«Выбирая супругу, прежде всего выбирай собеседницу. Это качество тебе понадобится больше остальных. Хватит мне красоток. Катя ослепительно красива, но при этом она — собеседница», — заявил Дибров, говоря о своей нынешней избраннице, нутрициологе Екатерине Гусевой.Журналисты также поинтересовались у пары, планируют ли они общего ребёнка. В ответ Дмитрий напомнил, что у них на двоих уже шестеро несовершеннолетних детей. По его словам, сейчас важнее сосредоточиться на их воспитании и помочь им встать на ноги.
Не спешат влюблённые и со свадьбой. Екатерина с юмором отметила, что оба уже не раз состояли в браке и теперь хотят спокойно наслаждаться отношениями без лишней спешки.
«Мы столько раз уже женились — и я, и Дима. Дайте нам пожить спокойно», — сказала нутрициолог.