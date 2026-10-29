Последнее желание звезды «Полицейского с Рублёвки»: часть праха Романа Попова развеяли над морем

29 октября 2026, 11:58

Прах Романа Попова развеяли над морем в Сочи согласно последней воле актёра

Роман Попов (Фото: Instagram* / @romapopoff)

Прах актёра Романа Попова, известного зрителям по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», развеяли над Чёрным морем в районе мыса Мацеста в Сочи. Об этом сообщила в соцсетях художница Ольга Торопова, близкая подруга артиста.