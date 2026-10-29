Последнее желание звезды «Полицейского с Рублёвки»: часть праха Романа Попова развеяли над морем
Прах актёра Романа Попова, известного зрителям по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», развеяли над Чёрным морем в районе мыса Мацеста в Сочи. Об этом сообщила в соцсетях художница Ольга Торопова, близкая подруга артиста.
Торопова назвала прощание с другом светлым днём. По её словам, теперь у близких Попова появилось особое место, куда они смогут возвращаться, чтобы вспомнить актёра. Как рассказала художница, сам Роман завещал развеять часть своего праха именно на мысе Мацеста.
Роман Попов скончался 28 октября 2025 года в возрасте 40 лет. Причиной смерти стал рак мозга, диагностированный у артиста ещё в 2018 году.
Ранее руководитель кинофестиваля «Алые паруса» Наталья Громова сообщила, что часть праха актёра захоронили на Троекуровском кладбище в Москве, а оставшуюся развеяли над морем в соответствии с его последней волей.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России