«Какой же я дед?»: Дмитрий Дибров заявил, что похудел на 12 кг за месяц

29 октября 2026, 11:42

Дмитрий Дибров раскрыл секрет похудения и резко ответил критикам своего возраста

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* / @dibrov__official)

Дмитрий Дибров рассказал о заметном преображении: по словам телеведущего, за месяц ему удалось сбросить 12 килограммов. Своими результатами он поделился на премьере сериала «Красотка», где также ответил на язвительные комментарии в свой адрес. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Дибров признался, что прислушивается к рекомендациям своей избранницы Екатерины Гусевой, которая работает нутрициологом. По словам телеведущего, она помогает ему следить за рационом. Он также упомянул уколы, благодаря которым, как утверждает сам Дмитрий, ему удалось добиться такого результата.





«Я очень доверяю своей девушке, она нутрициолог. Она говорит: "Вот это можно, а это — нельзя". Уколол и пивком запил — так не получится. 12 за месяц — это не предел, я ещё пойду», — заявил шоумен.

«Так какой же я дед? Я-то как раз моложе его. Так это я буду говорить с таким пузом? Нет, не надо», — ответил Дмитрий критикам.