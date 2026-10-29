«Какой же я дед?»: Дмитрий Дибров заявил, что похудел на 12 кг за месяц
Дмитрий Дибров раскрыл секрет похудения и резко ответил критикам своего возраста
Дмитрий Дибров рассказал о заметном преображении: по словам телеведущего, за месяц ему удалось сбросить 12 килограммов. Своими результатами он поделился на премьере сериала «Красотка», где также ответил на язвительные комментарии в свой адрес. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Дибров признался, что прислушивается к рекомендациям своей избранницы Екатерины Гусевой, которая работает нутрициологом. По словам телеведущего, она помогает ему следить за рационом. Он также упомянул уколы, благодаря которым, как утверждает сам Дмитрий, ему удалось добиться такого результата.
«Я очень доверяю своей девушке, она нутрициолог. Она говорит: "Вот это можно, а это — нельзя". Уколол и пивком запил — так не получится. 12 за месяц — это не предел, я ещё пойду», — заявил шоумен.Отдельно Дибров высказался о пользователях, которые называют его дедом и критикуют за желание выглядеть моложе в 66 лет. Телеведущий эмоционально дал понять, что не собирается мириться с подобными насмешками и считает, что возраст сам по себе не повод отказываться от внимания к внешности и физической форме.
«Так какой же я дед? Я-то как раз моложе его. Так это я буду говорить с таким пузом? Нет, не надо», — ответил Дмитрий критикам.