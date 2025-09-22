Юра Борисов рассказал о семейном горе
Юра Борисов сообщил о смерти своего отца
Отец известного российского актера Юрия Борисова Александр умер от серьезного заболевания. Об этом сообщил Telegram-канал «СтарХит».
В последние годы глава семейства страдал от онкологии. На похоронах присутствовали несколько человек из числа родственников. Борисов прервал все съемки и приехал в Москву, чтобы лично проститься со своим отцом.
«Умер в больнице Балашихи. Предположительно, причиной стала онкология», — сообщил источник изданияАктер ранее делился, что в 90-е годы, когда многие его друзья испытывали трудности, в его семье царила стабильность. Благодаря родителям он имел возможность учиться в престижной школе, а потом поступил в театральный институт. Отец Борисова сначала работал врачом и преподавателем физкультуры, а его мать была инженером. Однако в 90-е годы, чтобы обеспечить семью, они начали торговать на Черкизовском рынке, продавая одежду и комнатные растения.