Юра Борисов рассказал о семейном горе

22 сентября 2025, 23:28

Юра Борисов сообщил о смерти своего отца

Фото: Юра Борисов (РИА Новости / Максим Блинов)

Отец известного российского актера Юрия Борисова Александр умер от серьезного заболевания. Об этом сообщил Telegram-канал «СтарХит».





В последние годы глава семейства страдал от онкологии. На похоронах присутствовали несколько человек из числа родственников. Борисов прервал все съемки и приехал в Москву, чтобы лично проститься со своим отцом.