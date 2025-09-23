Достижения.рф

Люся Чеботина повторила образ Ксении Собчак из «нулевых»

Фото: Люся Чеботина (РИА Новости / Максим Богодвид)

На вечеринке журналистки Ксении Собчак певица Люся Чеботина попыталась полностью воспроизвести ее стиль из 2000-х годов. Кадрами поделился Telegram-канал «Стархит».



В данный момент в центре Москвы проходит вечеринка под названием Ksenia Sobchak Prime Era, посвященная «смелым нулевым». Среди приглашенных много привлекательных девушек в ярких нарядах, в том числе и Чеботина, чье сходство с Собчак предложили оценить свидетелям события.

Кроме того, на экранах показали знаменитый момент поцелуя журналистки с рэпером Тимати в присутствии девушки артиста Валентины Ивановы, которая в этот момент смущенно отвернулась.

Ранее Собчак поделилась подробностями райдера Ирины Аллегровой. Журналистка отметила, что певица позволяет организаторам концертов выбирать для выступления лишь четыре хита из своего классического репертуара.

