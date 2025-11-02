«Успокойтесь»: жена Влада Соколовского резко похудела, но уверяет: всё за счёт спорта
Супруга Влада Соколовского отметила, что у неё нет анорексии
Жена Влада Соколовского, Ангелина, прокомментировала недавние обсуждения своей внешности после того, как поклонники заподозрили у неё анорексию.
В своём блоге девушка объяснила, что чувствует полную гармонию с собой, придерживается сбалансированного питания и регулярно занимается спортом.
«У меня нет анорексии, успокойтесь. Я в лёгкости, и моё тело это транслирует. Всё лишнее исчезло, и я чувствую себя хорошо», — подчеркнула Ангелина.Она добавила, что довольна своим телом и внутренним состоянием.
Бывшая жена Влада, певица Рита Дакота, высказала мнение, что похудение Ангелины связано с влиянием певца, а также предположила, что девушка сделала пластическую операцию на груди.
Несмотря на обсуждения, Ангелина и Влад продолжают строить семью и совместно преодолевать трудности, поддерживая друг друга.