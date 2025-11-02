«Успокойтесь»: жена Влада Соколовского резко похудела, но уверяет: всё за счёт спорта

02 ноября 2025, 20:09

Супруга Влада Соколовского отметила, что у неё нет анорексии

Влад Соколовский с женой (Фото: Instagram* / @vs20)

Жена Влада Соколовского, Ангелина, прокомментировала недавние обсуждения своей внешности после того, как поклонники заподозрили у неё анорексию.





В своём блоге девушка объяснила, что чувствует полную гармонию с собой, придерживается сбалансированного питания и регулярно занимается спортом.





«У меня нет анорексии, успокойтесь. Я в лёгкости, и моё тело это транслирует. Всё лишнее исчезло, и я чувствую себя хорошо», — подчеркнула Ангелина.