Скелет из шкафа: Лили Аллен устроила костюмированный троллинг бывшего мужа Дэвида Харбора

02 ноября 2025, 21:52

Певица Лили Аллен высмеяла любовницу бывшего мужа на Хэллоуин

Лили Аллен (Фото: Instagram* / @lilyallen)

На Хэллоуин зарубежные звёзды обычно выбирают образы зомби, ведьм или демонов, но 40-летняя Лили Аллен решила пойти дальше и превратить прошлые переживания в яркий троллинг. Об этом сообщает Super.