Скелет из шкафа: Лили Аллен устроила костюмированный троллинг бывшего мужа Дэвида Харбора

Певица Лили Аллен высмеяла любовницу бывшего мужа на Хэллоуин
Лили Аллен (Фото: Instagram* / @lilyallen)

На Хэллоуин зарубежные звёзды обычно выбирают образы зомби, ведьм или демонов, но 40-летняя Лили Аллен решила пойти дальше и превратить прошлые переживания в яркий троллинг. Об этом сообщает Super.



Певица нарядилась в героиню детской книги Мэделин и, судя по всему, сделала отсылку к любовнице своего бывшего мужа Дэвида Харбора — той самой, с которой он изменял Аллен в браке.

После громкого развода в 2024 году певица пережила непростые времена, включая пребывание в психлечебнице, и даже записала альбом мести, где одна из песен посвящена именно этой Мэделин.

Несмотря на то, что у Харбора были и другие романтические связи, Аллен решила публично увековечить только одну.

