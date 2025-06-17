Жасмин впервые станет бабушкой
Певица Жасмин готовится к радостному событию — её старший сын Михаил и его жена Ева ждут первенца. Об этом пишет «Super.ru».
Для 47-летней артистки это станет первым опытом бабушки, она с нетерпением ждет появления внука или внучки. Пол будущего ребенка пока не раскрыт, но для Жасмин это не имеет значения — главное, чтобы малыш был здоров.
В интервью Светлане Бондарчук певица поделилась своими эмоциями
«Я била в колокола каждый день своим детям. Честно, мне кажется, они от меня офигели в какой-то момент. "А баба Сара (настоящее имя певицы) когда будет?"» — рассказала она, выражая свою радость и ожидание.
Жасмин активно делится своим счастьем с поклонниками и надеется на скорую встречу с новым членом семьи.
Ранее заслуженная артистка РФ Жасмин заявила о желании в будущем представить Россию на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».