Жасмин впервые станет бабушкой

17 июня 2025, 10:41

Жасмин (Фото: Telegram-канал @singer_JASMIN)

Певица Жасмин готовится к радостному событию — её старший сын Михаил и его жена Ева ждут первенца. Об этом пишет «‎Super.ru».





Для 47-летней артистки это станет первым опытом бабушки, она с нетерпением ждет появления внука или внучки. Пол будущего ребенка пока не раскрыт, но для Жасмин это не имеет значения — главное, чтобы малыш был здоров.



В интервью Светлане Бондарчук певица поделилась своими эмоциями





«Я била в колокола каждый день своим детям. Честно, мне кажется, они от меня офигели в какой-то момент. "А баба Сара (настоящее имя певицы) когда будет?"» — рассказала она, выражая свою радость и ожидание.