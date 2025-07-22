«Можно назвать отбросами»: Верка Сердючка отказалась выступать на фестивале Лаймы Вайкуле
Продюсер Леонид Дзюник рассказал, почему Верки Сердючки не будет на фестивале Вайкуле
На грандиозный музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, не приедет. Об этом сообщил продюсер Леонид Дзюник в беседе с «Абзацем».
Дзюник заявил, что проживающий в Киеве Данилко ради такого мелкого мероприятия лишний раз не хочет просить разрешения на выезд за границу.
«Этот фестиваль можно сравнить с мероприятием местного сельсовета. Лайма приглашает тех, кого сегодня можно назвать отбросами. В Риге никто не знает, что это за событие. Она никому денег не даёт», — рассказал российский продюсер.Леонид назвал предстоящий фестиваль «сливом» и добавил, что у Вайкуле не хватило денег, чтобы оплатить гонорар Алле Пугачёвой. Следует отметить, что Лайма Вайкуле любыми способами пробует продать билеты на свой фестиваль «Рандеву», который состоится в конце июля.