«Можно назвать отбросами»: Верка Сердючка отказалась выступать на фестивале Лаймы Вайкуле

22 июля 2025, 15:09

Продюсер Леонид Дзюник рассказал, почему Верки Сердючки не будет на фестивале Вайкуле

Андрей Данилко (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

На грандиозный музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, не приедет. Об этом сообщил продюсер Леонид Дзюник в беседе с «Абзацем».





Дзюник заявил, что проживающий в Киеве Данилко ради такого мелкого мероприятия лишний раз не хочет просить разрешения на выезд за границу.

«Этот фестиваль можно сравнить с мероприятием местного сельсовета. Лайма приглашает тех, кого сегодня можно назвать отбросами. В Риге никто не знает, что это за событие. Она никому денег не даёт», — рассказал российский продюсер.