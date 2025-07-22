«Вы тупой человек»: Супруг Ксении Бородиной разозлился из-за вопроса о жизни за счёт жены
Николай Сердюков назвал «тупым» человека, задавшего ему вопрос о жизни за счёт супруги
Новоиспечённый муж телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков крайне резко реагирует на обвинения в том, что живёт за счёт известной жены. Блогера называют альфонсом из-за того, что он сильно уступает в доходах супруге. Сердюков, получив очередной провокационный вопрос от хейтеров, не смог сдержать эмоций и разразился бранью в своём блоге.
Несмотря на то, что Бородина неоднократно заявляла о счастливом браке и достойном доходе супруга, превышающем два миллиона рублей в месяц, Николай продолжает получать неприятные сообщения от злопыхателей.
«Как тебе жить и отдыхать за счёт жены? Нравится?» — написал один из хейтеров Сердюкову.Николай, обычно не реагирующий на подобные выпады, в этот раз сдержаться не смог и разразился потоком ругательств.
«У вас, голубчик, тяжёлый случай. Вы тупой человек!» — написал 37-летний супруг Бородиной.Следует отметить, что Ксения накануне просила всех неравнодушных оставить в покое её семью, заявив, что альфонсы — это их больная психика.