«Вы тупой человек»: Супруг Ксении Бородиной разозлился из-за вопроса о жизни за счёт жены

22 июля 2025, 17:03

Николай Сердюков назвал «тупым» человека, задавшего ему вопрос о жизни за счёт супруги

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Новоиспечённый муж телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков крайне резко реагирует на обвинения в том, что живёт за счёт известной жены. Блогера называют альфонсом из-за того, что он сильно уступает в доходах супруге. Сердюков, получив очередной провокационный вопрос от хейтеров, не смог сдержать эмоций и разразился бранью в своём блоге.





Несмотря на то, что Бородина неоднократно заявляла о счастливом браке и достойном доходе супруга, превышающем два миллиона рублей в месяц, Николай продолжает получать неприятные сообщения от злопыхателей.

«Как тебе жить и отдыхать за счёт жены? Нравится?» — написал один из хейтеров Сердюкову.

«У вас, голубчик, тяжёлый случай. Вы тупой человек!» — написал 37-летний супруг Бородиной.