Миллиардер-христианин Стерлигов призвал россиян купить гробы и похвастался двумя своими

22 июля 2025, 17:07

Герман Стерлигов заявил, что в современных условиях гроб необходим всем

Герман Стерлигов (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Скандально известный миллиардер Герман Стерлигов призвал граждан России купить гробы, объясняя это тем, что человеческая жизнь становится короче с каждым годом. Об этом бизнесмен заявил в беседе с блогером Даниилом Смирновым на YouTube.





Во время разговора Стерлигов похвалился блогеру своими двумя гробами, один из которых, по его заявлению, подарила ему братия.

«Это дети мне, сыновья, сделали с ручками гроб, видите. Каждому человеку пригодится гроб — всем пригодится, каждому нужен гроб, каждому человеку. А учитывая, что хоронили до захода солнца всегда христиан, не на какой третий день, то у всех гробы были заранее приготовлены», — пояснил миллиардер, подчеркнув, что роскошными саркофаги быть не должны.