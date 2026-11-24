«Вселенная не готова»: Стало известно состояние Джигурды после обширного инфаркта
PR-директор Арман: состояние Джигурды стабильное, ему установили стент
Директор Никиты Джигурды Екатерина Арман сообщила, что состояние артиста после перенесённого инфаркта сейчас стабильное. По её словам, ещё вчера ему установили стент.
В беседе с «Газетой.Ru» Екатерина сообщила, что проблемы с сердцем у Джигурды возникают уже давно.
«На данный момент состояние Никиты Борисовича стабильное. Он действительно перенёс обширный инфаркт, ему уже установили стент. К сожалению, это не первый случай, когда у Никиты Борисовича возникают серьёзные проблемы с сердцем», — сказала она.Арман уточнила, что окружение Джигурды «сильно перепугалось», однако теперь он находится под наблюдением врачей.
«Видимо, Вселенная пока не готова отпускать Никиту Борисовича, да и у него самого ещё грандиозные планы на эту жизнь! Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей и проходит необходимые обследования», — добавила женщина.Екатерина добавила, что все надеются на скорейшее выздоровление артиста.