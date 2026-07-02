«И пальцем не пошевелю»: Лоза не будет писать песни для зумеров

02 июля 2026, 22:50

Певец Юрий Лоза не собирается писать песни для нынешнего поколения зумеров

Юрий Лоза (Фото РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Юрий Лоза заявил, что сознательно не пишет музыку, ориентированную на современные тренды и предпочтения молодой аудитории. Об этом артист рассказал 2 июля.





По словам исполнителя, он не видит смысла создавать песни специально для нынешнего поколения слушателей, пишет Общественная Служба Новостей. Лоза отметил, что не намерен тратить силы на аудиторию, интересы которой, по его мнению, не совпадают с его творческими принципами.





«Для кого мне писать песни? Для малолеток, которые ничего, кроме кричалок, не слушают? Я ради нынешних поколений зумеров и пальцем не пошевелю, чтобы подарить им свои песни. Нечего мне больше делать», — цитирует СМИ собеседника.