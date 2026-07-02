«И пальцем не пошевелю»: Лоза не будет писать песни для зумеров
Певец Юрий Лоза не собирается писать песни для нынешнего поколения зумеров
Юрий Лоза заявил, что сознательно не пишет музыку, ориентированную на современные тренды и предпочтения молодой аудитории. Об этом артист рассказал 2 июля.
По словам исполнителя, он не видит смысла создавать песни специально для нынешнего поколения слушателей, пишет Общественная Служба Новостей. Лоза отметил, что не намерен тратить силы на аудиторию, интересы которой, по его мнению, не совпадают с его творческими принципами.
«Для кого мне писать песни? Для малолеток, которые ничего, кроме кричалок, не слушают? Я ради нынешних поколений зумеров и пальцем не пошевелю, чтобы подарить им свои песни. Нечего мне больше делать», — цитирует СМИ собеседника.
При этом певец подчеркнул, что продолжает сочинять новые композиции и публикует их на собственной платформе. Он добавил, что его песни продолжают звучать на сцене, хотя нередко их исполняют другие артисты.
Лоза также заявил, что считает свой вклад в развитие российской эстрады значительным. Он указал — современные исполнители во многом продолжают путь, который проложили представители предыдущих поколений музыкантов.
В качестве примера мэтр упомянул Клаву Коку (Клавдия Высокова), отметив, что молодые звезды выступают благодаря фундаменту, созданному их предшественниками. По словам Лозы, именно поэтому вопрос о том, кто должен выражать уважение кому, остается открытым.