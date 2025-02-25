«И подумать не могла»: Сати Казанова неожиданно заговорила о второй беременности

Сати Казанова с дочкой (фото: Telegram @SatiEthnica108)
В октябре прошлого года 42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой. Перед родами певица переживала, смогут ли они с мужем Стефано Тиоццо стать хорошими родителями. Сейчас она настолько вдохновлена материнством, что даже задумалась о рождении второго ребёнка.
Певица поделилась, что желает повторить опыт, связанный с первой беременностью и родами.
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«Это настолько феноменальный опыт и сила, что я хочу родить ещё одного ребенка! Материнство – это портал в другое измерение, бесконечный потенциал любви и силы! Раньше я слышала, что материнство является истинным посвящением в женщину, а сейчас эта фраза стала для меня реальностью. Я никогда и подумать не могла, что во мне столько любви, нежности, терпения, смирения и, опять же, мудрости», – поделилась Казанова.Уже скоро Сати даст свой первый большой концерт после декрета. Она надеялась, что к концу марта найдёт хорошую няню для дочки, но в итоге помогать певице с ребёнком будет её мама.
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Анастасия Чинкова