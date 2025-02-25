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«И подумать не могла»: Сати Казанова неожиданно заговорила о второй беременности

Сати Казанова с дочкой (фото: Telegram @SatiEthnica108)

Сати Казанова с дочкой (фото: Telegram @SatiEthnica108)

В октябре прошлого года 42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой. Перед родами певица переживала, смогут ли они с мужем Стефано Тиоццо стать хорошими родителями. Сейчас она настолько вдохновлена материнством, что даже задумалась о рождении второго ребёнка.
Певица поделилась, что желает повторить опыт, связанный с первой беременностью и родами.

«Это настолько феноменальный опыт и сила, что я хочу родить ещё одного ребенка! Материнство – это портал в другое измерение, бесконечный потенциал любви и силы! Раньше я слышала, что материнство является истинным посвящением в женщину, а сейчас эта фраза стала для меня реальностью. Я никогда и подумать не могла, что во мне столько любви, нежности, терпения, смирения и, опять же, мудрости», – поделилась Казанова.
Уже скоро Сати даст свой первый большой концерт после декрета. Она надеялась, что к концу марта найдёт хорошую няню для дочки, но в итоге помогать певице с ребёнком будет её мама.

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#ребёнок
#семья
«Вытирает ноги о мораль и при этом свободно гуляет»: Вика Цыганова жёстко осудила Ксению Собчак
25 февраля 2025, 18:14

Виктория Цыганова (фото: Telegram/@vika_tsyganova63)

Певица Вика Цыганова резко раскритиковала журналистку Ксению Собчак, публично обвинив её в «вытирании ног о мораль» и в «антироссийской деятельности».
Артистка убеждена, что Собчак и её «сообщники» не только пытаются усидеть на двух стульях, но и проводят деятельность, направленную против России. Цыганова назвала их контент «плесенью».

«Как у них это получается? Это даже не на двух стульях сидеть. Это только в России можно – вести антироссийскую деятельность, вытирать о мораль ноги и при этом свободно гулять по столице, проводить какие-то общественные мероприятия, транслируя свою плесень. Все эти Собчак, Якеменко, Максимовы… Зато документальные картины, которые добываются кровью, потом, жизнями героев, не допускаются к показу. Что-то у нас определенно сломано, и починки не наблюдается», – отметила певица.
На днях Цыганова публично поддержала Яну Поплавскую, которая осудила «продавших Родину» артистов. Певица вместе с супругом призвала прогнать звёзд, которые ненавидят Россию.

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Бросил «Современник», женился в Грузии и устроил дебош в центре Москвы: как живёт актёр Никита Ефремов
25 февраля 2025, 18:13

Никита Ефремов (Фото: ВКонтакте @clubefremov)

В последнее время актёр Никита Ефремов стал реже появляться на публике, но что касается кино, артист снимается во многих новых проектах. По данным сервиса «Кинопоиск», в марте выйдут две работы с участием Ефремова — сериал «Межу нами химия» и фильм «Дорогая, я больше не перезвоню». О карьере актёра и его личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Выбрал кино



С 2009 года Никита Ефремов служил в «Современнике», который когда-то основал его легендарный дедушка — Олег Ефремов. Однако театральным актёром он так и не стал, а уволился по собственному желанию и нисколько не сожалеет о своём решении.
«Я поймал себя на мысли, что, когда у меня вечером были спектакли, я думал: «Блин, как-то не хочется». Я долго пытался это исправить», — признался артист.
Зато в кинематографе Ефремов точно реализовал свой актёрский потенциал. В последние несколько лет его карьера бьёт ключом. Актёр снялся в таких сериалах, как «Хороший человек», «Нулевой пациент», «Оффлайн», «Библиотекарь», «Крутая перемена», «Содержанки-4», «Госпожа».

Никита Ефремов и Юлия Снегирь на съёмках сериала «Хороший человек» (Фото: ВКонтакте @clubefremov)

Фильм «Здоровый человек», где Ефремов исполнил главную роль, выиграл серебряного «Святого Георгия» в номинации «Лучший фильм конкурса "Русские премьеры"» на Московском международном кинофестивале в 2022 году, а в 2023-м картина была отмечена тремя наградами на кинопремии «Золотой орёл».

Никите удалось поработать и с шотландским режиссёром Джоном С. Бейрдом — актёр исполнил в фильме «Тетрис» роль программиста и создателя знаменитой компьютерной игры Алексея Пажитнова.


Дебошир и продавец подделок



Никита Ефремов несколько раз попадал в скандалы. Так, сеть магазинов «Nikita Efremov», основанная в столице его полным тёзкой, попалась на продаже поддельных брендовых кроссовок. Актёр быстро уехал из Москвы, а потом объяснил, что вышла путаница с именами.

Никита Ефремов (Фото: ВКонтакте @clubefremov)

А весной прошлого года артист решил разобраться с таксистом в центре Москвы, у ресторана «Пекин», а потом обругал прибывших полицейских. Правда, уже в отделении признал собственную неправоту и отделался протоколом о мелком хулиганстве.


Свадьба в Грузии и роман с художницей



Никита Ефремов был женат лишь однажды, его супругой стала актриса Яна Гладких. Свадьбу сыграли в Грузии, а через год Яна и Никита развелись в Москве. Причины такого решения не стали раскрывать, но прекратили даже дружеское общение.

Никита Ефремов и Яна Гладких (Фото: ВКонтакте @clubefremov)

В 2019 году Никита познакомился с моделью и блогером Марией Иваковой. Яркие, и в то же время трепетные отношения продлились два года, в конце 2021-го они заявили о расставании.
«Наш танец с Машей завершён. Завершён с трепетом и любовью к пройденному пути. Благодарю!» — писал Ефремов в соцсетях.
Никита Ефремов и Мария Ивакова (Фото: ВКонтакте @clubefremov)

Последнее, что было известно о его личной жизни, — актёр состоял в отношениях с художницей и дизайнером Ольгой Шурыгиной, которую он представил публике на открытии фестиваля «Короче» в Калининграде летом 2023 года. Вместе пара или нет — остаётся только гадать.


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Ушел от жены с 4 детьми и оставил ребенка с синдромом Дауна: сложное счастье Владимира Мишукова
25 февраля 2025, 18:09

Владимир Мишуков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Владимир Мишуков сейчас востребованный актер. Но мало кто знает, что популярность к нему пришла совсем недавно, и заплатил он за нее счастьем в личной жизни. О творческом пути и сложном отцовстве артиста читайте в материале «Радио 1».

Фотограф с дипломом актера


Владимир Мишуков родился 11 июня 1969 года в Москве. После окончания школы он отправился служить в армию, где проходил службу в пехотных войсках в Германии. В 1995 году он успешно окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) по специальности «актёр театра и кино».

После шедеврально отыгранного итогового спектакля «Чудесный сплав» ему пророчили блестящую карьеру актёра. В скором времени Мишуков начал получать ключевые роли в «Сатириконе», но в какой-то момент он осознал, что пришло время покинуть театр. Трудные 90-е были слишком «голодным» временем для артистов. Вместо сцены он выбрал более стабильный и прибыльный путь — фотографию.

Работа в незнакомой профессии у Мишукова началась со съемок детских праздников, позже он перешел в активно развивающуюся fashion-индустрию, где смог реализовать свой потенциал. За время своей деятельности в области фотографии он стал участником двух профессиональных сообществ: Союза фотохудожников России и Союза журналистов Москвы. Его работы публиковались в таких журналах, как Vogue, GQ, Glamour, Elle, In style, Harper’s Bazaar и других.

Личная жизнь


Владимир Мишуков (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Еще будучи студентом ГИТИСа, Владимир познакомился с красавицей Инной, супругой режиссёра Андрея Звягинцева. Но совсем скоро любовь взяла верх, и в 1994 году Инна стала женой молодого актёра.

В этом союзе появились на свет четверо детей, и среди них был Платон — младший ребёнок, который родился с синдромом Дауна. Мишукова родила его в возрасте 38 лет. Медики пытались отговорить её от этого шага, но она и её муж приняли решение, что этот ребёнок будет в их семье.

После рождения мальчику, кроме синдрома Дауна, было установлено расстройство аутистического спектра. С течением времени Платон так и не освоил речь, ему постоянно нужна поддержка и помощь в повседневных делах.

После 23 лет совместной жизни счастливый брак дал трещину, и в 2017 году Владимир и Инна развелись. Что стало причиной, остаётся тайной. Фанаты объясняют расставание сменой направления жизни и переходом Мишукова в киноиндустрию.

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Звездное возвращение на сцену


Владимир Мишуков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

В 2010 году, когда младшему сыну было около четырех лет, Мишуков дебютировал в кино в фильме «Каденции». После этого он начал ощущать творческий кризис в фотоискусстве и все больше думал про кино. Так в 2012 он сыграл врача в фильме своих друзей Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Зимний путь». В процессе работы над этим фильмом он также сыграл священника в драматической ленте «Дочь».

После фильма «Зимний путь» у Мишукова появились знакомства с талантливыми молодыми режиссёрами, начали поступать предложения о ролях, где он мог воплотить на экране эксцентричных и сложных персонажей. Так фильмография актера пополнилась картинами «Пётр Лещенко. Всё, что было...», «Майские ленты», «Бежать нельзя погибнуть», «Жизненные обстоятельства», «Завтра» и, наконец, главная роль в российско-эстонском фильме «Рыба-мечта».

В 2018 году Владимира Мишукова пригласили сняться в роли бизнесмена Глеба Ольховского во всеми известном сериале Константина Богомолова — «Содержанки».

«В первый съемочный день я думал, что откажусь и уйду. У Кости определенный метод, я его называю стрессовым. Он требует, и это мне нравится, внешне минималистичного существования, все должно быть максимально внутри, текст произносится достаточно быстро, что сложно. Когда ты его выучил, еще ничего. Но когда приходишь на площадку, а режиссер почти перед командой ''Мотор! '' переделал его, то получается, что ты текст точно не знаешь. Тогда твой мозг начинает, как скалолаз, цепляться за все возможные приступки, подсказки. Не всегда это получается удачно, и тогда мозг проваливается в беспамятство. Позже, когда ты начинаешь улавливать его метод, привыкать, получаешь удовольствие», — рассказывал Мишуков в интервью OK.ru.

Чем сейчас занимается Мишуков


Владимир Мишуков продолжает активно сниматься. Актер словно наверстывает упущенное время. В его фильмографии сейчас насчитывается более 50 работ в кино. Суперпопулярный сериал отыграл 4 сезона, последний эпизод был выпущен в 2023 году. В 2024 году с Мишуковым вышел фильм «Преступление и наказание», в 2025 планируется к выходу картина «Монохром».

В личной жизни актёра всё тихо. Хотя женщины проявляют к нему большой интерес, его сердце всё ещё свободно.


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«Она была ребенком. Я думал: что с ней делать?»: почему Илью Авербуха считали педофилом, а Елизавету Арзамасову меркантильной
25 февраля 2025, 17:37

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)

В 2010 году 15-летняя Лиза Арзамасова, звезда сериала «Папины дочки», появилась на льду в шоу «Лед и пламень». Подле нее — 36-летний Илья Авербух, олимпийский чемпион, программы которого покоряли мир. В то время никто и не догадывался, что их пути сплетутся в историю, которую одни назовут романтической, иные — скандальной. Почему спустя 14 лет пару всё ещё судят? И как им удалось сохранить любовь, когда общественность кричала, что это невозможно?

«Наставник» и «талантливый ребенок»

В 2010 году 15-летняя Лиза Арзамасова, уже известная по роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках», приняла участие в шоу «Лед и пламень». Вместе с ней на лед выходил двукратный чемпион мира Максим Ставиский, а за кулисами за всем наблюдал Илья Авербух — олимпийский призер, продюсер и хореограф проекта.

В то время 36-летний фигурист даже не думал о Лизе как о потенциальной коллеге.

«Она была ребенком. Я думал: что с ней делать? У нас же танцы про любовь!», — рассказывал Илья.

Однако волевой характер Арзамасовой впечатлил Авербуха. На репетициях девушка падала, царапала колени, но продолжала тренировки.

«Однажды после сложного трюка у неё дрожали руки, но она сказала: «Продолжаем»», — делился Илья.

Елизавета Арзамасова (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)


Арзамасова же восхищалась тренером.

«Он превращал лед в театр. Каждая программа — история, а не просто прыжки», — отмечала Лиза.

Спустя два года их пути пересеклись вновь. Тренер пригласил актрису в свое новое шоу «Винкс на льду» — тогда в первый раз ключевую роль доверили не профессиональной фигуристке.

«Это был вызов. Я боялась подвести Илью», — подчеркивала 17-летняя Лиза.

Во время восьмичасовых репетиций Авербух оставался строгим. Он заставлял Арзамасову отрабатывать движения до автоматизма.

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К слову, после тренировок актриса с мамой бежали на электричку — Лиза все еще училась в школе. Авербух, замечая её усталость, порой подвозил их на своем автомобиле, параллельно болтая о музыке и театре.

«Он рассказывал про спектакли, которых я даже не знала», — откровенничала артистка.

Когда у тренера спрашивали, почему он взял в «Винкс» не фигуристку, то Илья отвечал, что у Лизы есть невероятная харизма. А этому не научишь.

Несмотря на слухи о романе, в то время пара придерживалась профессиональных отношений. Арзамасова называла Авербуха «наставником», он ее — «талантливым ребенком». О своих чувствах они заговорили только спустя годы.

Елизавета Арзамасова и Максим Ставиский (Фото: кадр из шоу «Лед и пламень»)

«Она с тобой из-за денег»

«Они начали встречаться, когда ей было 17!» — объявила в 2020 году журналистка Елена Родина.

Тогда пользователи Сети начали обвинять тренера в педофилии, Лизу — в расчете.

«Ложь. Мы стали парой, когда Лиза была взрослой», — отвечал Авербух.

Экс-супруга Ильи, Ирина Лобачева, усугубила ситуацию. Она говорила, что Лиза выбрала Авербуха из-за денег.

«Ты правда веришь, что она с тобой из-за денег?» — спросили Авербуха.
«Если бы это было так, она давно сбежала бы от моих бесконечных репетиций», — уточнил Илья.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова с сыном Львом (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)

Предпочла детей карьере

Когда в августе 2021 года актриса родила первенца Льва, фигурист решил не экономить: за индивидуальную палату и услуги медиков Илья заплатил 1,3 миллиона рублей.

«Здоровье семьи — не та статья, где можно торговаться», — рассказывал Авербух.

Лиза, в свою очередь, шутила, что сын родился с характером — сразу потребовал VIP-обслуживание. А вот после родов Арзамасова сделала небольшую паузу в карьере.

«Я открываю мир заново — через глаза сына», — откровенничала Лиза, показывая в личном блоге, как мальчик тыкает пальцем в уток.

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Авербух тогда разрывался между домом и гастролями, мало спал. К слову, старший сын Ильи от первого брака, 20-летний Мартин, очень скоро подружился с актрисой.

«Она печет мои любимые сырники», — рассказывал он.

Когда в августе 2024 года появилась дочь Лия, родные отметили это событие в семейном кругу: шарики, торт собственного приготовления и фотография с подписью — «Теперь у нас своя команда».

Лиза не жалеет, что сейчас не снимается в кино. Она понимает, что преуспеть в карьере еще успеет, а «первые шаги Левы и улыбку Лии не повторят».

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)

«Я ему доверяю. И точка»

«Мы не доказываем, что счастливы. Мы просто живем», — объявила Лиза после появления новых сплетен.

Авербух и Арзамасова привыкли не обращать внимания на негативные комментарии. Когда недоброжелатели напомнили тренеру о его прошлых отношениях, актриса ответила коротко: «Я ему доверяю. И точка».

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Илья откровенничал, что они говорят на одном языке — языке доверия. Даже неприятные ситуации превращаются в шутку: однажды артистка запуталась в коньках и плюхнулась прямо в сугроб.

«Теперь это наша семейная легенда», — уточнял Авербух.

Елизавета Арзамасова (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)

Что скрывает пара?

Еще влюбленные занимаются благотворительностью, но не рассказывают об этом публике. Лиза убеждена, что хорошие поступки «не должны быть пиаром».

Авербух, перенеся травму спины в 2022 году, выздоравливал дома. Любимая постоянно делала ему массаж, а Мартин помогал с тренировками.

«Это сблизило нас еще больше», — делился тренер.

В настоящий момент Арзамасова находится в поиске роли для возвращения в кино, а Авербух готовит шоу с ее участием.

«Будет сюрприз», — отмечал Илья.

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Скандалы с молодыми аферистками и три неудачных брака: что известно о личной жизни Андрея Биланова
25 февраля 2025, 17:31

Андрей Биланов (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)

Андрей Биланов, запомнившийся зрителям по сериалу «Земский доктор», в свои 56 лет остаётся узнаваемым артистом. На его счету десятки успешных проектов, однако в последние годы ролей стало заметно меньше. Кроме того, актёр изменился внешне, что вызвало обсуждения среди поклонников. О личной жизни Биланова и о том, как он живет сегодня, расскажет «Радио 1».

Биография Андрея Биланова: путь от спорта к кино


Будущий актёр родился в украинском городе Никополь, но спустя год его семья переехала на Крайний Север. Отец работал водителем грузовиков, а мать — на фабрике. В 11 лет Билановы вернулись в родной город, где Андрей начал активно заниматься спортом.

Он добился больших успехов: стал мастером спорта по дзюдо и самбо, а затем чемпионом страны по фитнесу.

«Я считаю, что спорт должен присутствовать так или иначе в жизни каждого человека. Меня спорт научил выдержке, умению предугадывать мысли соперника и действовать на опережение. Спорт дисциплинирует, воспитывает и, конечно, позволяет всегда находиться в форме, тонусе. Это энергия жизни», — подчеркнул артист.

Андрей Биланов (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)

Первым ВУЗом будущего актера стал институт физкультуры, но позже Биланов решил попробовать себя в кино и поступил во ВГИК.

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Карьера: поздний старт и культовые роли


Андрей Биланов начал сниматься довольно поздно — в 33 года. Первой работой стала короткометражка «Адамова слеза», но настоящий успех пришёл позже.

Благодаря спортивному телосложению он часто получал роли военных, спецназовцев и представителей правоохранительных органов.

«Каждый герой, которого я играю, становится мне близок. Из каждого персонажа я что-то черпаю для себя. Поэтому выделять что-то одно не хочу. Я вообще считаю, что главная моя роль еще впереди. Кого хотелось бы сыграть? От бомжа до президента, антигероя, героя военного времени. Повторюсь, хочется открывать в себе новые грани. Мне интересно все!» — поделился Биланов.

Андрей Биланов (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)

Фильмы и сериалы с Андреем Билановым


На счету актёра более 70 проектов, среди которых:

  • «Меченосец» (2006) — фантастический боевик о парне со сверхспособностями, ищущем своё место в мире;
  • «Обратный отсчёт» (2006) — триллер о смертельной игре, где на кону жизнь участников;
  • «Псевдоним «Албанец»» (2006–2012) — криминальный сериал о бывшем спецназовце, начавшем новую борьбу с преступностью;
  • «Ментовские войны» (2016) — культовый детектив о работе правоохранительных органов;
  • «Земский доктор» (2010–2014) — мелодрама о хирурге, который меняет столицу на провинцию и сталкивается с новыми вызовами.
Хотя Биланов часто перевоплощался в однотипные образы, он никогда не видел в этом проблемы.

«Сколько великих мастеров прославились в каком-то одном амплуа — "любимый злодей", "мастер эпизода", "герой-любовник", "любимый клоун" и так далее. Но ведь это не помешало им быть любимцами народа. В своих образах они остались неподражаемыми и заняли свою нишу. Не скрою, мне тоже приятно быть героем нашего времени, мужчиной мечты. Что же в этом плохого?» — рассуждал Андрей.

Личная жизнь Андрея Биланова: три неудачных брака


Несмотря на успехи в профессии, в личной жизни актёра было немало испытаний. Он трижды пытался построить семью, но каждый раз отношения заканчивались расставанием. Первый брак с Аллой сложился ещё в студенческие годы. В этом союзе родилась дочь Екатерина, но нехватка денег и семейные трудности привели к разводу.

Андрей Биланов с дочкой и внучкой (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)

«Виновником всех разводов всегда был я. Знаете, я — бунтарь и очень целенаправленный человек. Всегда говорил своим женщинам, что буду заниматься любимым делом и зарабатывать этим. Алла просто не дождалась момента, когда я прославлюсь», — поделился актер в эфире программы «Судьба человека» канала «Россия 1».

Вторые серьёзные отношения были с Татьяной Рубис. Они прожили вместе десять лет, но до свадьбы так и не дошли.

«В какой-то момент мы просто поняли, что нам нечего больше друг другу дать. Нужно было либо развиваться дальше, либо расстаться. Когда момент самоподпитывания проходил, отношения заканчивались», — рассказал Биланов.

Позже актёр встретил Инну Чулкову. В этом союзе родился сын Илья, но спустя два года пара рассталась.

«Не она в этом виновата, а я, поскольку не предпринял всех действий ради спасения чувств. У меня уже был опыт двух браков, и я должен был сделать все, чтобы с третьей супругой мы остались вместе до конца жизни», — отметил Андрей.

Андрей Биланов с сыном (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)

Скандалы и мошенничество


Жизнь артиста не обошлась без неприятных историй. Однажды некая Татьяна Минина заявила, что Биланов бросил её на шестом месяце беременности. Она даже выступала с этой историей на телевидении, но позже призналась, что живот был накладным, а сама она просто хотела привлечь внимание к своей персоне. Другой случай связан с Евгенией Кашаевой, которая пыталась убедить актёра, что является его внебрачной дочерью. Андрей даже задумался, может ли это быть правдой, но тест ДНК показал, что у них нет родства.

Как изменился Андрей Биланов


Время неумолимо: если раньше актёр активно занимался спортом, то теперь тренировки отошли на второй план. Это сказалось на его внешности — Биланов набрал вес, а его лицо и фигура заметно изменились.

Кроме того, Биланов открыт для новых отношений и не теряет надежды построить крепкую семью.

«Поговорка такая есть: каждой твари должно быть по паре. Я надеюсь, что в ближайшем или далеком будущем обзаведусь второй половинкой. Уже возникает такое желание. А все, что было до этого — это был божий промысел, эксперименты», — сказал артист в передаче «Когда все дома» на канале «Россия 1».

Андрей Биланов (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)

При этом актер признался, что одиночество его не пугает.

«Я знаю, что точно проживу достойно и, как бы пафосно это ни звучало, я оставлю свой след на планете Земля от себя лично с энергетической, с любой точки зрения», — признался Биланов.

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