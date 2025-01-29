«Мне повезло попасть в эту семью»: Сати Казанова привезла 3-месячную дочь к родственникам мужа в Италию

Сати Казанова и Стефано Тиоццо с дочерью (фото: соцсети)
Певица Сати Казанова познакомила трёхмесячную дочь с итальянскими родственниками мужа Стефано Тиоццо. Накануне пара с малышкой прибыла в Турин.
Родственники фотографа тепло приняли их и с большим удовольствием нянчились с ребёнком.
В своих соцсетях Сати опубликовала видео, на котором одна из родственниц качала девочку на руках, а остальные окружили их и с умилением наблюдали за происходящим. Певица написала, что итальянцы потрясающие люди, которые очень внимательны и добры к детям. Видно, что в семье царит очень приятная атмосфера.
Певица сфотографировалась с родственниками мужа, правда лицо ребёнка закрыла стикером – она пока не готова показать малыша и раскрыть имя. Сати отметила, что у неё прекрасные отношения с близкими супруга.
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В своих соцсетях Сати опубликовала видео, на котором одна из родственниц качала девочку на руках, а остальные окружили их и с умилением наблюдали за происходящим. Певица написала, что итальянцы потрясающие люди, которые очень внимательны и добры к детям. Видно, что в семье царит очень приятная атмосфера.
Певица сфотографировалась с родственниками мужа, правда лицо ребёнка закрыла стикером – она пока не готова показать малыша и раскрыть имя. Сати отметила, что у неё прекрасные отношения с близкими супруга.
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Анастасия Чинкова