Сати Казанова с трёхмесячной дочкой на руках закатила скандал в аэропорту, не выбирая выражений

Сати Казанова (фото: соцсети)
Певица Сати Казанова вместе с трёхмесячной дочкой и супругом Стефано Тиоццо прилетела к нему на родину в Италию. Однако поездка получилась непростой – Сати испытала сильный стресс и не смогла сдержать эмоций.
Поездка не задалась уже в аэропорту. Семья летела турецкой авиакомпанией из Москвы в Турин с пересадкой в Стамбуле. На неё было отведено два часа, однако первый рейс задержали, и пара с ребёнком едва не опоздала на второй самолёт.
Певица пожаловалась, что ей пришлось бежать с малышкой на руках через весь аэропорт в Стамбуле. Её поразило, что никто не оказал помощь.
После бывшая солистка группы «Фабрика» отметила, что выпустила пар не на тех людей, на которых следовало. В итоге она получила «кармический подзатыльник» – её чемодан был потерян.
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Певица пожаловалась, что ей пришлось бежать с малышкой на руках через весь аэропорт в Стамбуле. Её поразило, что никто не оказал помощь.
«Мы испытали сумасшедший стресс. Мы прибыли в Стамбул за 45 минут до вылета туринского рейса. Мы как идиоты бежали в другой конец аэропорта! Нам никто не предложил помощь. Мы подошли к нескольким ребятам на гольфкарах, просили довезти. Абсолютный игнор, ноль заботы!», – возмутилась Казанова.Мужу артистки пришлось бежать вперёд, чтобы задержать посадку, – он успел в последний момент. Подоспевшая певица отчитала сотрудников авиакомпании за безразличие к пассажирам.
После бывшая солистка группы «Фабрика» отметила, что выпустила пар не на тех людей, на которых следовало. В итоге она получила «кармический подзатыльник» – её чемодан был потерян.
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Анастасия Чинкова