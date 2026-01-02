Достижения.рф

«И там, и тут показывают»: Анна Хилькевич рассказала о семейных планах на Новый год

Анна Хилькевич сравнила себя с мамой дяди Фёдора из «Простоквашино»
Анна Хилькевич (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Анна Хилькевич призналась, что Новый год для неё — прежде всего семейный праздник.



В личном блоге актриса рассказала, что вместе с семьей они планируют провести каникулы активно: гулять по новогодним локациям, заниматься зимними развлечениями и пересматривать любимые мультики и фильмы.

«Уже посмотрели новый «Простоквашино»… И я поймала себя на мысли, что всё чаще ассоциирую себя с мамой дяди Фёдора — которую и там, и тут показывают. Видимо, взрослая жизнь официально вступила в свои права…» — поделилась Хилькевич.
При этом дочь актрисы, Машенька, ассоциирует себя с почтальоном Печкиным, которому не подарили велосипед, добавила актриса с юмором.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0