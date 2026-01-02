«И там, и тут показывают»: Анна Хилькевич рассказала о семейных планах на Новый год

02 января 2026, 22:58

Анна Хилькевич сравнила себя с мамой дяди Фёдора из «Простоквашино»

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Анна Хилькевич призналась, что Новый год для неё — прежде всего семейный праздник.





В личном блоге актриса рассказала, что вместе с семьей они планируют провести каникулы активно: гулять по новогодним локациям, заниматься зимними развлечениями и пересматривать любимые мультики и фильмы.





«Уже посмотрели новый «Простоквашино»… И я поймала себя на мысли, что всё чаще ассоциирую себя с мамой дяди Фёдора — которую и там, и тут показывают. Видимо, взрослая жизнь официально вступила в свои права…» — поделилась Хилькевич.