«И там, и тут показывают»: Анна Хилькевич рассказала о семейных планах на Новый год
Анна Хилькевич сравнила себя с мамой дяди Фёдора из «Простоквашино»
Анна Хилькевич призналась, что Новый год для неё — прежде всего семейный праздник.
В личном блоге актриса рассказала, что вместе с семьей они планируют провести каникулы активно: гулять по новогодним локациям, заниматься зимними развлечениями и пересматривать любимые мультики и фильмы.
«Уже посмотрели новый «Простоквашино»… И я поймала себя на мысли, что всё чаще ассоциирую себя с мамой дяди Фёдора — которую и там, и тут показывают. Видимо, взрослая жизнь официально вступила в свои права…» — поделилась Хилькевич.При этом дочь актрисы, Машенька, ассоциирует себя с почтальоном Печкиным, которому не подарили велосипед, добавила актриса с юмором.