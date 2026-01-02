Николь Кидман проведёт Рождество вместе с Китом Урбаном
Николь Кидман решила отметить Рождество с Китом Урбаном из-за дочерей
Николь Кидман решила оставить в стороне личные переживания после расставания с бывшим мужем, кантри‑певцом Китом Урбаном, чтобы устроить для дочерей семейное Рождество.
По информации RadarOnline, актриса планирует создать радостную праздничную атмосферу для 17‑летней Сандей Роуз и 14‑летней Фейт в рождественские выходные.
«Девочки всё время держатся рядом с Николь и не хотят разлучаться с ней на праздники, поэтому план Николь — провести время в кругу семьи вместе с Китом», — отметил инсайдер издания.После неожиданного расставания супруги, продлившегося 19 лет, Кит Урбан полностью посвятил себя концертам и работе в студии. В связи с этим Николь проявила терпение и подстроилась под график бывшего мужа, чтобы дети смогли провести праздник вместе с обоими родителями.