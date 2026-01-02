Руслан Нигматуллин раскрыл, сколько миллионов потерял из-за мошенничества бывшей жены
Экс-вратарь сборной РФ Нигматуллин заявил об ущербе в 120 миллионов рублей
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о серьёзных финансовых потерях после развода.
В беседе с РИА Новости спортсмен признался, что из-за мошеннических действий экс-супруги лишился 120 миллионов рублей — суммы, заработанной за годы карьеры.
По словам Нигматуллина, случившееся стало для него сильнейшим ударом. Информация о разводе и финансовом конфликте быстро разошлась по медиа, вызвав бурную реакцию со стороны общественности, в том числе злорадство и обесценивание произошедшего.
«Стоило мне развестись, пострадать от мошеннических рук бывшей супруги, это разлетелось на огромное количество мнений. <…> Обычным людям не понять, каково это: потерять 120 миллионов, на которые ты работал всю жизнь», — признался спортсмен.Футболист отметил, что фразы в духе «ещё заработаешь» не приносили утешения, однако в итоге стали для него мощной мотивацией. По словам Нигматуллина, за последние два года он серьёзно изменился и сумел по-новому выстроить свою жизнь и карьеру.
Судебные разбирательства между бывшими супругами продолжаются до сих пор. В марте Преображенский районный суд Москвы постановил, что экс-жена спортсмена Елена обязана выплатить ему 59 миллионов рублей. В октябре в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство.