Руслан Нигматуллин раскрыл, сколько миллионов потерял из-за мошенничества бывшей жены

02 января 2026, 22:45

Экс-вратарь сборной РФ Нигматуллин заявил об ущербе в 120 миллионов рублей

Руслан Нигматуллин (Фото: Instagram* / @ruslan_nigmatullin)

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о серьёзных финансовых потерях после развода.





В беседе с РИА Новости спортсмен признался, что из-за мошеннических действий экс-супруги лишился 120 миллионов рублей — суммы, заработанной за годы карьеры.



По словам Нигматуллина, случившееся стало для него сильнейшим ударом. Информация о разводе и финансовом конфликте быстро разошлась по медиа, вызвав бурную реакцию со стороны общественности, в том числе злорадство и обесценивание произошедшего.





«Стоило мне развестись, пострадать от мошеннических рук бывшей супруги, это разлетелось на огромное количество мнений. <…> Обычным людям не понять, каково это: потерять 120 миллионов, на которые ты работал всю жизнь», — признался спортсмен.