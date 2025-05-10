«И тут всё перевернула»: подписчики Пугачевой возмутились ее поздравлением с Днем Победы

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)
Поздравление певицы Аллы Пугачевой возмутило ее подписчиков в соцсетях. По мнению некоторых из них, Примадонна «И тут всё перевернула». Накануне исполнительница хита «Позови меня с собой» выложила фото Вечного огня, сопроводив его словами из своей песни «Скупимся на любовь».
«Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», — писала Пугачева.
Комментаторы напомнили ей, что 9 Мая — это День Победы, а не День скорби.
«…Наши деды и прадеды именно радовались Победе!!! И, конечно, это праздник со слезами на глазах, но это праздник!!!» — написала одна поклонница.Другая же подметила, что Алла Борисовна «и тут все перевернула». Остальные пользователи поддержали возмутившихся.
Сама Примадонна отвечать не стала, но нашлись и те, кто не считает 9 Мая «поводом для веселья». По словам одного из подписчиков, его дед, будучи военным летчиком, и бабушка, пережившая блокаду Ленинграда, старались не вспоминать о тех днях.
«…Только 9 Мая собирались всей семьей, смотрели многочисленные медали, ордена дедушки.Пугачева покинула Россию после начала спецоперации на Украине. При этом она оскорбляла соотечественников, называя «рабами».
Он никогда не говорил о войне, сразу резко замолкал и грустнел», — написал он.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов