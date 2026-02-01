Достижения.рф

«Пошла в Мариинку в свитшоте»: Елизавета Боярская высказалась о театральном этикете

Елизавета Боярская с трудом представила поход в Мариинку в свитшоте
Елизавета Боярская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Елизавета Боярская устроила для подписчиков в соцсетях небольшой ликбез о театральном дресс‑коде. По словам актрисы, для многих поход в театр — настоящий праздник, и она разделяет этот взгляд.



Боярская подчеркнула, что для оперы и балета особенно важен элегантный внешний вид. То же касается и посещения драматических постановок.

«Я с трудом представляю, что я пошла в Мариинку в свитшоте», — поделилась она.

При этом звезда пояснила, что вид должен быть элегантным. Вместе с тем речь не идет о вечерних платьях. Например, для камерных и неформальных площадок в подвальных пространствах, по её мнению, строгий дресс-код соблюдать не нужно. Туда можно прийти в джинсах и свитшоте, даже в уггах. Главное, считает Елизавета, — учитывать контекст и понимать, в какое место идёт зритель.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0