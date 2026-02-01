«Пошла в Мариинку в свитшоте»: Елизавета Боярская высказалась о театральном этикете

01 февраля 2026, 20:26

Елизавета Боярская с трудом представила поход в Мариинку в свитшоте

Елизавета Боярская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Елизавета Боярская устроила для подписчиков в соцсетях небольшой ликбез о театральном дресс‑коде. По словам актрисы, для многих поход в театр — настоящий праздник, и она разделяет этот взгляд.





Боярская подчеркнула, что для оперы и балета особенно важен элегантный внешний вид. То же касается и посещения драматических постановок.





«Я с трудом представляю, что я пошла в Мариинку в свитшоте», — поделилась она.