«Пошла в Мариинку в свитшоте»: Елизавета Боярская высказалась о театральном этикете
Елизавета Боярская устроила для подписчиков в соцсетях небольшой ликбез о театральном дресс‑коде. По словам актрисы, для многих поход в театр — настоящий праздник, и она разделяет этот взгляд.
Боярская подчеркнула, что для оперы и балета особенно важен элегантный внешний вид. То же касается и посещения драматических постановок.
«Я с трудом представляю, что я пошла в Мариинку в свитшоте», — поделилась она.
При этом звезда пояснила, что вид должен быть элегантным. Вместе с тем речь не идет о вечерних платьях. Например, для камерных и неформальных площадок в подвальных пространствах, по её мнению, строгий дресс-код соблюдать не нужно. Туда можно прийти в джинсах и свитшоте, даже в уггах. Главное, считает Елизавета, — учитывать контекст и понимать, в какое место идёт зритель.