«Мой дом — крепость»: Волочкова переосвятила дом после скандала с Джигурдой

01 февраля 2026, 18:53

Волочкова отказалась пускать в свой дом звёзд после скандала с Никитой Джигурдой

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова установила новые правила для своего дома. В эфире программы «Новые русские сенсации» Анастасия заявила, что больше не пускает к себе известных людей.





Волочкова объяснила это решение скандалом, который связал её имя с Никитой Джигурдой.

«Я свой дом считаю как крепость. Я его переосвятила. Мне священник освещал», — рассказала балерина.