«Мой дом — крепость»: Волочкова переосвятила дом после скандала с Джигурдой

Волочкова отказалась пускать в свой дом звёзд после скандала с Никитой Джигурдой
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова установила новые правила для своего дома. В эфире программы «Новые русские сенсации» Анастасия заявила, что больше не пускает к себе известных людей.



Волочкова объяснила это решение скандалом, который связал её имя с Никитой Джигурдой.

«Я свой дом считаю как крепость. Я его переосвятила. Мне священник освещал», — рассказала балерина.
Конфликт между звёздами начался в январе 2024 года, когда в сети появилось видео с эротическим танцем Джигурды и Волочковой. На записи шоумен встал перед балериной на колени и сорвал с неё штаны.

Анастасия тогда подала заявление в Следственный комитет России на человека, который распространил скандальное видео. Она подчеркивала, что в момент записи в доме находились только Джигурда и его помощник. В июле 2025 года, Никита Джигурда публично обратился к Волочковой с просьбой о прощении.

