«Похожа на мопса»: Дарья Донцова с юмором высказалась о своей внешности

19 июля 2026, 17:06

Донцова призналась, что спокойно относится к возрасту и умеет смеяться над собой

Дарья Донцова (Фото: Instagram* / @dontsova_official)

Дарья Донцова с присущим ей чувством юмора высказалась о собственной внешности. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Писательница честно призналась, что давно не стремится соответствовать каким-либо стандартам красоты и спокойно относится к возрастным изменениям. Во время общения Донцова в шутку сравнила себя с одной из своих любимых пород собак.





«Похожа на мопса», — с улыбкой заявила писательница.