«Похожа на мопса»: Дарья Донцова с юмором высказалась о своей внешности
Донцова призналась, что спокойно относится к возрасту и умеет смеяться над собой
Дарья Донцова с присущим ей чувством юмора высказалась о собственной внешности. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Писательница честно призналась, что давно не стремится соответствовать каким-либо стандартам красоты и спокойно относится к возрастным изменениям. Во время общения Донцова в шутку сравнила себя с одной из своих любимых пород собак.
«Похожа на мопса», — с улыбкой заявила писательница.Поклонники отметили, что самоирония давно стала одной из отличительных черт Дарьи Донцовой. Несмотря на подобные шутки в свой адрес, писательница неизменно сохраняет позитивный настрой и часто напоминает, что гораздо важнее внутреннее состояние человека, чем внешность.