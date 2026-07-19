«Терпеть оры»: Водонаева призвала родителей не таскать детей в публичные места

19 июля 2026, 17:39

Водонаева призвала родителей не брать капризных детей в поездки с посторонними

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева в личном блоге раскритиковала родителей, которые не следят за детьми в общественных местах.





Телеведущая отдыхает в Америке и осуществила мечту — увидела аллигаторов. Водонаева назвала это зрелище фантастическим и призналась, что чувствовала себя счастливой.



Однако поездку омрачил инцидент. В индейской резервации Миккосуки Алёна попала в группу с иностранцами. Один мальчик 7–8 лет постоянно громко кричал, но родители не пытались его успокоить.

«Я не из тех матерей, которые считают, что терпеть оры моего ребёнка должен кто-то, кроме родных ребёнка. И в самолёте, когда сын начинал капризничать — я с ним разговаривала, и он успокаивался. Много раз наблюдала картину, когда ребёнок дико орёт, нарушая покой окружающих, а родитель сидит и молчит, как крот», — сообщила телеведущая.