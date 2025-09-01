Ида Галич обвинила Meta* в причастности к захвату её аккаунта с миллионами подписчиков

01 сентября 2025, 17:05

Ида Галич считает, что за взломом её блога могут стоять люди из поддержки Meta*

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Ида Галич продолжает бороться за возвращение своего аккаунта в запрещённой в России соцсети, где у неё было более 7 миллионов подписчиков. По её словам, доступ к странице удалось получить лишь на короткое время — примерно на час, — прежде чем злоумышленники снова взломали почту и обошли двухфакторную аутентификацию.