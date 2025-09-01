Достижения.рф

Ида Галич обвинила Meta* в причастности к захвату её аккаунта с миллионами подписчиков

Ида Галич считает, что за взломом её блога могут стоять люди из поддержки Meta*
Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Ида Галич продолжает бороться за возвращение своего аккаунта в запрещённой в России соцсети, где у неё было более 7 миллионов подписчиков. По её словам, доступ к странице удалось получить лишь на короткое время — примерно на час, — прежде чем злоумышленники снова взломали почту и обошли двухфакторную аутентификацию.



В своём Telegram-канале телеведущая выразила уверенность, что за этим может стоять внутренний сотрудник или группа лиц, имеющих отношение к компании Meta*. Она назвала их действия террористическими.

Галич также подчеркнула, что отсутствие официальной поддержки российских пользователей делает ситуацию особенно опасной.

По её мнению, выбор цели был неслучайным — атакующие хорошо понимали, кого стоит взламывать. Она предположила, что это могли быть как жители России, так и выходцы из соседних стран, уехавшие за границу.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0