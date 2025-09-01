Малахов вместе с супругой и сыном отправился в короткое путешествие во Францию

01 сентября 2025, 16:03

Андрей Малахов провёл выходные в Париже вместе с семьёй

Андрей Малахов (Фото: Telegram / @and_malakhov)

Телеведущий Андрей Малахов вместе с женой Натальей Шкулевой и их сыном Александром провёл последние летние выходные в столице Франции. В своём личном блоге он поделился яркими семейными снимками и рассказал о насыщенной культурной программе поездки.