Малахов вместе с супругой и сыном отправился в короткое путешествие во Францию
Телеведущий Андрей Малахов вместе с женой Натальей Шкулевой и их сыном Александром провёл последние летние выходные в столице Франции. В своём личном блоге он поделился яркими семейными снимками и рассказал о насыщенной культурной программе поездки.
За сутки, проведённые в Париже, семья успела посетить сразу две крупные выставки — экспозицию работ Хоакина в Louis Vuitton Foundation и проект Clinamen в Pinault Collection.
Особенно сильное впечатление на Александра произвела Эйфелева башня, хотя его итоговая оценка города оказалась лаконичной: «Нууу, так себе».
Малахов и Шкулева также поделились романтическими моментами — в соцсетях появились фотографии их прогулки вдоль Сены, сопровождавшейся поцелуями. Атмосфера Парижа, судя по всему, вдохновила пару на тёплые чувства.
