P. Diddy добился отклонения иска, связанного с теорией заговора и подземным туннелем

01 сентября 2025, 14:45

P. Diddy заставил суд отказался рассматривать дело о фейковом туннеле

Наоми Кэмпбелл и P.Diddy/Шон Комбс (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Имя Шона «Дидди» Комбса (P. Diddy) вновь оказалось в центре громкой истории, связанной с необычными обвинениями, касающимися его недвижимости в Майами. Об этом сообщает RadarOnline.