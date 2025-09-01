Достижения.рф

P. Diddy добился отклонения иска, связанного с теорией заговора и подземным туннелем

Наоми Кэмпбелл и P.Diddy/Шон Комбс (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Имя Шона «Дидди» Комбса (P. Diddy) вновь оказалось в центре громкой истории, связанной с необычными обвинениями, касающимися его недвижимости в Майами. Об этом сообщает RadarOnline.



Истец утверждал, что в апреле 2015 года стал жертвой преступления: его якобы накачали запрещёнными веществами, подвергли насилию и заставили принять участие в вечеринке на Стар-Айленде, надев при этом унизительный костюм.

Наиболее резонансной частью иска стало заявление о существовании тайного подземного туннеля, якобы соединяющего особняк Комбса с домом Глории и Эмилио Эстефан.

Однако суд отказался принять дело к рассмотрению. Судья Дональд М. Миддлбрукс признал обвинения необоснованными и постановил отклонить иск ввиду отсутствия достоверных доказательств.

После этого развития событий Глория и Эмилио Эстефан, также упомянутые в исках, выступили с намерением подать встречный иск, чтобы защитить свою репутацию.

Софья Метелева

