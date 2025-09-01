Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных женился во второй раз
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных женился во второй раз. Об этом стало известно из его личного блога.
Там появилось несколько снимков, на которых пара позировала в черных нарядах и продемонстрировала обручальные кольца, тем самым подтвердив, что свадьба состоялась.
Правда, личность новой возлюбленной пока неизвестна — на фото она спрятала лицо за новоиспеченным супругом. Друзья молодоженов поздравили их с важным событием в комментариях, пожелав счастья и здоровья.
К слову, впервые звездный наследник женился в возрасте 25 лет, однако этот союз продлился недолго.
