Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных женился во второй раз

Денис Шальных (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных женился во второй раз. Об этом стало известно из его личного блога.



Там появилось несколько снимков, на которых пара позировала в черных нарядах и продемонстрировала обручальные кольца, тем самым подтвердив, что свадьба состоялась.

Правда, личность новой возлюбленной пока неизвестна — на фото она спрятала лицо за новоиспеченным супругом. Друзья молодоженов поздравили их с важным событием в комментариях, пожелав счастья и здоровья.

К слову, впервые звездный наследник женился в возрасте 25 лет, однако этот союз продлился недолго.

