«Очень сложно»: Ида Галич поделилась первыми подробностями беременности

Ида Галич (фото: соцсети)
Блогер Ида Галич на прошлой неделе подтвердила слухи о своей беременности. Она рассказала, как себя чувствует, и ответила хейтерам.
Да, помимо поздравлений звезда уже успела охватить нелестных комментариев. Хейтеры недоумевали, как она могла отправиться в длинное путешествие на Неделю моды в Париже, будучи беременной. А кто-то упрекал её в том, что она фотографируется полуголой на улице.
Однако в ответ на это Ида заявила, что полна сил и энтузиазма на ведение активного образа жизни. Однако в первом триместре всё было иначе.
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Беременная Ида Галич рассказала о съемках в полуголых нарядах на улицах Парижа
Однако в ответ на это Ида заявила, что полна сил и энтузиазма на ведение активного образа жизни. Однако в первом триместре всё было иначе.
«Малышок у нас, конечно, путешественник. Это так удивительно. Ведь первые три месяца дались мне очень сложно. Я думала, что буду лежать лежа всю беременность. Но последние две недели я буквально возродилась, как птица Феникс», – написала Галич в Telegram-канале.Блогер пообещала в скором времени раскрыть другие подробности о своём положении.
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Беременная Ида Галич рассказала о съемках в полуголых нарядах на улицах Парижа
Анастасия Чинкова