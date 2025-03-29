Ида Галич похвасталась кубиками пресса на пятом месяце беременности – фото

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
Беременная Ида Галич продолжает хвастаться роскошной фигурой. Сейчас блогер отдыхает в Дубае, где не забывает о спорте.
«Даже в отпуске стараюсь вспоминать о спорте. Беременная йога или пилатес помогают мне и моей спине не сложиться от такой тяжести. Ведь живот у меня правда уже внушительный», – написала Галич в личном блоге в Telegram.Также блогер рассказала об ограничениях в питании. Уже 29 дней она не ест десерты и фастфуд. Строгой диеты Галич решила придерживаться, что не повторить опыт первой беременности, когда она поправилась на 28 килограммов.
Однако в первом триместре Галич всё-таки пристрастилась к высокоуглеводной пище, из-за которой плохо себя чувствовала. Тогда она решила соблюдать аскезу, которая включает ежедневные занятия спортом, исключение сладкого и фастфуда и обязательное чтение. Результат налицо: Иде удаётся сохранить пресс даже в её положении.
Ида Галич (фото: Instagram* @galichida)
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова