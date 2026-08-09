Ида Галич показала первые фото из путешествия с мужем
Телеведущая и блогерша Ида Галич поделилась первыми снимками из совместной поездки с мужем, бизнесменом Олегом Ледвичем. Соответствующие кадры она опубликовала в своем телеграм-канале.
На фотографиях пара позировала в объятиях. Для поездки супруги выбрали похожие образы: они надели брюки и рубашки, дополнив образы большими рюкзаками. В подписи к публикации телеведущая предложила подписчикам угадать, куда они отправились.
«Отгадай, где мы», — написала она.
Напомним, Ида Галич и Олег Ледвич официально зарегистрировали брак 10 июля. Свадебное торжество прошло на родине матери блогерши — в Северной Осетии. Гостями праздника стали порядка 200 человек, в том числе знаменитости.