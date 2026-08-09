Ида Галич показала первые фото из путешествия с мужем

09 августа 2026, 03:56

Ида Галич (Фото: Телеграм/GALICH_onok)

Телеведущая и блогерша Ида Галич поделилась первыми снимками из совместной поездки с мужем, бизнесменом Олегом Ледвичем. Соответствующие кадры она опубликовала в своем телеграм-канале.





На фотографиях пара позировала в объятиях. Для поездки супруги выбрали похожие образы: они надели брюки и рубашки, дополнив образы большими рюкзаками. В подписи к публикации телеведущая предложила подписчикам угадать, куда они отправились.

«Отгадай, где мы», — написала она.