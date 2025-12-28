«Имею право»: Ида Галич не намерена прощать Настю Ивлееву
Ида Галич заявила, что не намерена мириться с Настей Ивлеевой
Ида Галич заявила, что не планирует восстанавливать общение с Настей Ивлеевой. Она объяснила свою позицию в выпуске шоу «Есть вопросики» и позже в личном блоге.
Во время разговора с Ксенией Собчак Галич затронула тему прошлой дружбы с Ивлеевой. Собчак спросила, не стоит ли оставить конфликт в прошлом. Девушка чётко ответила, что не намерена прощать бывшую подругу.
«Ты не можешь забрать у меня право быть чем-то недовольной. Я не святая, я обычный человек. Я имею право кого-то в этой жизни за что-то прощать или не прощать. Она меня вот так вот палкой тыкала за всю свою жизнь, и ты этого не помнишь», — сказала блогер.Позже в своём Telegram-канале Ида уточнила свою точку зрения. Она отметила, что не стала бы возвращаться к этой теме, если бы не отдельные обвинения в её адрес. По словам Галич, она не хочет «быть мудрее» в этой ситуации.