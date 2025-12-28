«Имею право»: Ида Галич не намерена прощать Настю Ивлееву

28 декабря 2025, 19:26

Ида Галич заявила, что не намерена мириться с Настей Ивлеевой

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич заявила, что не планирует восстанавливать общение с Настей Ивлеевой. Она объяснила свою позицию в выпуске шоу «Есть вопросики» и позже в личном блоге.





Во время разговора с Ксенией Собчак Галич затронула тему прошлой дружбы с Ивлеевой. Собчак спросила, не стоит ли оставить конфликт в прошлом. Девушка чётко ответила, что не намерена прощать бывшую подругу.

«Ты не можешь забрать у меня право быть чем-то недовольной. Я не святая, я обычный человек. Я имею право кого-то в этой жизни за что-то прощать или не прощать. Она меня вот так вот палкой тыкала за всю свою жизнь, и ты этого не помнишь», — сказала блогер.