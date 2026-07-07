Ида Галич прокомментировала скандал вокруг своей свадьбы у Мидаграбинского озера

07 июля 2026, 17:08

Ида Галич ответила на критику из-за подготовки свадьбы в Северной Осетии

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Вокруг предстоящей свадьбы Иды Галич в Северной Осетии разгорелся скандал. В социальных сетях местные жители выразили недовольство подготовкой к торжеству, заявив, что организаторы якобы начали расчищать территорию возле Мидаграбинского озера и устанавливать конструкции рядом с особо охраняемой природной зоной.





На фоне критики блогер публично прокомментировала ситуацию. По словам Галич, распространяемая информация не соответствует действительности. Она подчеркнула, что при подготовке площадки не было вырублено ни одного дерева, а слухи о бетонировании территории не имеют под собой оснований.



Кроме того, Ида рассказала, что её команда не только занимается монтажом площадки, но и очищает территорию от мусора, который, по её словам, регулярно оставляют отдыхающие, приезжающие к озеру на квадроциклах.





«По завершении свадьбы мы проведем полную рекультивацию участка и вернем природе ее изначальный вид. Более того, после нас останется выровненная подъездная дорога, чтобы доступ к этому прекрасному месту стал безопасным и удобным для всех», — заявила Галич.